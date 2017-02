El Barça llega herido ante el Unicaja

En el peor momento de su pésima temporada, herido y con su entrenador en la cuerda floja, debuta este viernes el Barcelona en la Copa de Vitoria (21:30 h.) contra un Unicaja que intentará aprovecharse del terremoto que sacude al equipo culé. El equipo malagueño se enfrentará además al antes tan temido adversario con la moral que da haber derrotado el pasado domingo al Real Madrid, lo que concede aún un plus al Unicaja frente a un Barcelona que ha tocado fondo, prácticamente eliminado de la Euroliga, en un ambiente de autodestrucción y con varios de sus mejores jugadores ausentes en Vitoria.

No sólo no estará su capitán y jugador más experimentado en la Copa, Juan Carlos Navarro, víctima de una apendicitis de la que fue operado el miércoles, sino que el Barça tampoco podrá contar con Pau Ribas, Shan Lawal ni Justin Doellman, que no jugará el último partido de cuartos, aquejado de una lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha. En caso de que los azulgrana superasen al Unicaja, también es muy probable que Doellman se pierda también las semifinales, aunque dado que el Barcelona está en caída libre no sería nada descabellado que el conjunto de Giorgios Bartzokas se despida a las primeras de cambio del torneo del KO.

En cualquier caso, mal haría el Unicaja en menospreciar al Barcelona, que pese a los rumores de complot contra el entrenador y sus importantes ausencias dispone de una gran plantilla y se toma esta Copa como una oportunidad para resarcirse y remontar el vuelo. O al menos, para calmar un tanto los ánimos de una afición que reclama ya desde hace tiempo la salida de Bartzokas, por lo que a la directiva podría acabársele la paciencia si no se firma un papel digno en la capital alavesa.

También Brad Oleson y el base Alex Renfroe son duda para enfrentarse al Unicaja, a cuyos jugadores ha inculcado su técnico, Joan Plaza, una mentalidad de respeto al rival y máxima intensidad a lo largo de los 40 minutos. «Un equipo que está herido puede responder con más fuerzas», advierte el entrenador del Unicaja, para quien «el Barcelona (23 veces campeón de Copa) es uno de los tres o cuatro mejores equipos de Europa, simplemente está en una mala dinámica y querrá demostrar en esta Copa que es superior».