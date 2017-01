«¿Laso? Cuando un técnico firma un acta actúa como un notario»

Cuando Miguel Ángel Betancor (Las Palmas, 1958) habla, conviene escuchar. Lo hace uno de los árbitros con más partidos dirigidos en la historia de la ACB, un total de 615, y un gran conocedor del baloncesto español y europeo. El ahora presidente ejecutivo del Herbalife Gran Canaria, que dirigió la final de los Juegos de Atlanta'96 entre Estados Unidos y Yugoslavia, aboga por una mayor visibilidad del trabajo de los colegiados. También por apostar por la transparencia, esa que hace que no le tiemble el pulso a la hora de vaticinar que cuando Pablo Laso firmó la famosa acta del 'caso Slaughter' no hizo otra cosa sino ratificar cual notario un documento que, bajo ningún concepto, se puede manipular como se hizo al descanso de aquel partido entre el Valencia Basket y el Real Madrid.

Más allá del resultado, los partidos entre el Valencia Basket y el Herbalife Gran Canaria son siempre intensos. ¿Está de acuerdo?

El Valencia Basket es un equipo que está muy bien construido y que juega muy bien y nosotros somos un equipo que también estamos haciendo un buen trabajo. Son partidos que, la verdad, son muy bonitos para los aficionados.

«Veo al Valencia Basket como el equipo que puede ganar la Eurocup, lo digo con honestidad»

«Al jugador cuando falla le dan una palmada en el culo, el árbitro no tiene derecho al error»

«En el momento en el que pierdes el respeto no puedes seguir arbitrando»

«En esta vida el que se equivoca crece, el que no reconoce sus errores nunca lo hace»

¿El encuentro del sábado fue un ensayo para la Copa o los dos técnicos son suficientemente veteranos como para no caer en eso?

Los dos entrenadores son perros viejos. Luis y Pedro llevan muchísimos años en la ACB y tontos no son. Soy un gran defensor del entrenador español porque creo que en España tenemos grandes técnicos. El baloncesto en la ACB es muy táctico y eso realza esa importancia. Siempre están pensando como poder sorprender al rival.

El partido de la Copa de A Coruña estuvo marcado por el vaticinio de Aíto dando como favorito a los taronja. Pedro Martínez le calificó de 'bruja Lola'. ¿Repetirá Casimiro la táctica?

No creo, pero hay que ser es honesto. Todo el mundo ve lo que es el Valencia Basket, que el año pasado creo que tenía un buen equipo y este año tiene un gran equipo. Está siendo muy compacto con nada de superestrellas. El año pasado parecía que todo se lo comían, ahora veo que es un equipo muy realista y profesional. Si digo la verdad, no sólo para la Copa sino que veo al Valencia Basket, como el equipo que puede ganar la Eurocup. Lo digo con honestidad.

Vamos, que da como favorito a Valencia otra vez para Vitoria.

Es que, repito, hay que ser honestos. Tienen un gran equipo pero también quiero dejar clara una cosa, con el Herbalife Gran Canaria no todo el mundo quiere enfrentarse porque a un partido puede ocurrir cualquier cosa. No somos un equipo mediocre sino muy bien hecho. Creo que de los partidos de cuartos es en el que mejor baloncesto vamos a ver y estoy convencido de que el equipo que pase disputará la final.

¿Lo que le ocurrió al Valencia Basket hace un año en A Coruña fue algo mental?

En el deporte lo emocional y lo mental está por encima de lo técnico y lo físico. Nos ocurrió a nosotros también a principios de temporada, donde comenzamos ganando la Supercopa y arrancamos perdiendo en la ACB. Creo que esa parte mental es más del cincuenta por ciento para ganar un partido en una competición como la Copa del Rey.

Venimos de una semana con curvas por la queja del club valenciano hacía la actitud del Real Madrid con las protestas arbitrales. ¿Es un colectivo condenado a estar siempre en el centro de la crítica?

En el deporte todo el mundo quiere ganar y en medio está siempre una figura que es el árbitro. Todas las iras siempre van a ir hacia esa persona. Al jugador, cuando falla un tiro libre todo el mundo le da una palmada en el culo y si falla el siguiente a lo mejor lo sientan. El árbitro no tiene derecho al error, eso que todo el mundo lo tenga claro. Lo que se necesita es cada vez una mayor profesionalización en todos los sentidos, en el arbitraje y en los que participan en el deporte.

Vamos, que un paso sería naturalizar el error. ¿Es posible?

Crear conflictos innecesarios no llegan a ningún sitio porque, además, lo que ocurre en un partido se queda ahí. Lo que tenemos que ver es el lado positivo de las cosas. Cuando yo arbitraba hacía arbitrajes buenos, otros malos y otros muy malos. Como los jugadores o los entrenadores. Me lo tenía que comer solo. Creo que en España no hay maldad porque creo que es el país que tiene un nivel arbitral más alto en Europa. Que hay arbitrajes malos, seguro que los hay, como también hay partidos malos.

¿Sería bueno acercar la figura del árbitro al entorno, para acabar con ese aislamiento que ha descrito?

En mi época siempre decía que un árbitro debía tener una distancia natural, que consiste en que cada uno tiene su lugar en la pista pero donde tiene que ganarse el respeto del público y los jugadores. Eso te lo ganas con tu saber estar y con comunicación. No es lo mismo arbitrar que pitar. Soplar por un silbato lo hace cualquiera y arbitrar muy poca gente. Para lograrlo se necesita una altísima formación.

¿Y por qué no se crean puentes para acercar más su figura?

Estoy de acuerdo en acercar el arbitraje al resto de estamentos del baloncesto. Soy de los que siempre propongo que en la pretemporada debían ser los propios árbitros los que fueran a los equipos a explicar los criterios. Yo no mandaría vídeos como se hace ahora sino que compartiría con los jugadores esa experiencia, para charlar con ellos y explicarles.

¿También con los periodistas?

También. Es una buena idea. Aquí en España no se hace pero creo que debería hacerse. Debemos acercar el arbitraje a los aficionados, para que vean las reglas no como un castigo sino como algo natural de los partidos. En el propia web de la ACB deberían de existir estas explicaciones a modo de pedagogía. A mi lo que me gustan son las reuniones donde se trabaja, no sólo en las que se habla. Que el jugador sepa que colocar la mano en determinada posición es legal o ilegal. Ese tipo de acercamientos serían positivos porque crearían confianza.

¿Soportaba al técnico que se pasaba todo el partido protestando?

No tuve ese problema porque tenía una cosa muy clara, el que arbitraba era yo y el que quería meterse en mi campo lo cortaba en el primer momento. Me daba igual que fuera grande o pequeño.

¿Entonces se pitaba más y se avisaba menos?

A veces no necesitas pitar una técnica para llamar al orden. No todo es penalización. En ocasiones una buena palabra supone que el jugador o el entrenador se relaje. No todo es pitar técnicas sino que cada uno sepa su lugar en la pista. En el momento en el que un árbitro pierde el respeto y deja que su labor la realice otro no puede seguir arbitrando. Eso se llama personalidad.

¿El 'caso Slaughter' es un ejemplo de lo que supone intentar esconder un error claro y no ser transparente?

No hay que tener miedo a explicar las cosas. Pasa como con el 'instant replay'. En mi opinión debería de ponerse en las pantallas del marcador para que lo viera todo el mundo. Alguno pensará que estoy loco, pero más vale ser loco que estúpido. La locura siempre tiene solución, con una aspirina o una tila para calmarte. Hay que ser transparente, eso le da calidad a una Liga.

¿Cuando un entrenador como hizo aquel día Pablo Laso firma un acta actúa como un notario? El reglamento deja muy claro que, aunque no exista mala fe, se comete una alineación indebida si un jugador que no está en el acta firmada por su entrenador tiene participación en el partido.

Cuando un entrenador firma un acta lo que hace es ratificar lo que está escrito, le da su visto bueno. Por eso es importante, no es una simple firma y está obligado a cerciorarse de que todos los datos son correctos. Con su firma da validez a lo que está escrito y el técnico actúa como un notario.

El reglamento lo deja muy claro, debería haberse repetido el partido. ¿Es normal que se manipule un acta al descanso?

No es normal ese tipo de errores pero, cuando ocurren, hay que asumirlos con normalidad. En esta vida el que se equivoca crece y el que no reconoce sus errores nunca lo hace, porque se cree perfecto.

¿Por qué se miró a otro lado?

Como yo no trabajó en la ACB no lo tengo que reconocer. Cuando estaba en FIBA Europa asumía mis responsabilidades.