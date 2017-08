Zitane planea en Siete Aguas Ouais Zitane alcanza primero la meta de Siete Aguas en la jornada de ayer. / paco galarza El atleta del Gaes y Cristina Jordán, vencedores en el Gran Fondo InternacionalMás de 1.700 corredores alcanzan la meta de la carrera reina del verano en la Comunitat y que estuvo marcada por el viento MOISÉS RODRÍGUEZ VALENCIA. Domingo, 20 agosto 2017, 00:17

«¡Nos vemos en Siete Aguas!». La frase suena a desafío. Desde que el calendario cambia de julio a agosto, este es el reto más lanzado entre amigos que comparten la carrera a pie. Se escuchó hace unos días en Gilet, justo después de sufrir la exigente subida a Santo Espíritu. «¡Nos vemos en Siete Aguas!», martilleó la frase semanas antes en Navajas, después de una carrera (medio maratón o 10K) tan bonita como dura. Estas dos pruebas, y muchas otras, se miran en el espejo de Siete Aguas. Porque el Gran Fondo Internacional destroza las piernas durante los 15.000 metros de su tortuoso recorrido, pero algo tiene porque embruja a los corredores.

Siete Aguas es un reto para todo aquel que se suele ponerse un dorsal. Algún día se plantea que el momento ha llegado. Cuando empieza a recorrer kilómetros, maldice; cuando alcanza la meta, promete volver; y tarde o temprano, normalmente lo cumple. Siete Aguas seduce, como lo hizo ayer con Ouis Zitane. El atleta del Gaes Running estaba tremendamente feliz sobre las 10 de la noche. Había completado el recorrido en 49:10, sucediendo en el palmarés a Ricardo Serrano.

«Ha habido un poco de viento. Eso lo ha hecho un poco más difícil, pero no pasa nada», afirmaba Zitane. No era momento para acordarse del aire. «Estoy muy contento de ganar aquí. Ha venido gente muy buena a nivel europeo y eso me motiva», añadía. Detrás entró Jesús Antonio Núñez, a 17 segundos, y completó el podio Hicham Ettaichmi, con un registro de 51:11.

Ricardo Serrano, vencedor de 2015 y 2016, fue cuarto. «Este año estaba un poco más flojillo y he salido desde más atrás. Se han lesionado un par de rivales, y entonces he apretado. En el kilómetro 6 no iba muy bien, quizás ahí ha estado la clave», señalaba el atleta, que se quedó lejos de subir al cajón.

Por lo que respecta a la categoría femenina, la vencedora fue Cristina Jordán, que paró el cronómetro en 59 minutos justos. La segunda fue la atleta del Cárnicas Serranos Fátima Ayachi, que corrió por encima de la hora (1:01:38) y completó el cajón María José Cano, que hizo una marca de 1:03:01.

Estos seis atletas fueron los vencedores en las categorías absolutas, pero la realidad es que hubo 1.750 ganadores. Todos ellos entraron en meta y pueden proclamar que han aceptado el desafío de Siete Aguas.