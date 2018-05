HISTORIAS DE 42,195 KM Virginie viaja desde Francia para correr su maratón perfecto Virginie, durante una carrera. / lp LOURDES MARTÍ Sábado, 12 mayo 2018, 00:57

Virginie Senizergues (Francia, 1985) buscaba un maratón «plano, espectacular y a un precio razonable». La respuesta que encontró en varios foros fue unánime: «El Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP». El pasado 29 de abril corrió sus segundos 42.195 metros en su país natal, en la ciudad de Saumur: «Le dije a todo el mundo que serían mis últimos pero en la línea de meta ya empecé a pensar en mi tercero y después de preguntar con las condiciones que quería, mucha gente me recomendó Valencia. Vi fotos de pasadas ediciones y es maravilloso».

Virginie se etiqueta como una 'Sunday runner', es decir, corre una vez a la semana: «Sólo salgo los domingos, lo combino con crossfit y me ayuda mucho en las carreras. Eso sí, no me verás en la meta en menos de tres horas», bromea. «Voy a entrenarme cuando todo el mundo en casa está todavía en pijama», precisa. Así puede conciliar su trabajo con la familia y la actividad física: «Tengo una hija de ocho años y junto a mi marido que también tiene sus hobbies vamos haciendo malabares para cuadrar horarios. Entre semana voy a crossfit por la noche cuando ella está durmiendo».

«He corrido carreras de 5, 10, 15, medio maratón, trail, más de 30 km, pero el maratón tiene una distancia especial. Es un reto psicológico, físico y emocional. Cruzar la meta del maratón es un momento increíble y sientes emociones muy fuertes. Creo que se convierte en adictivo», afirma. Virginie forma parte de ese 18% de mujeres que ya se han inscrito en el primer maratón con etiqueta de oro de España y que se celebrará el 2 de diciembre.

Como la mayoría de atletas internacionales que acuden a la cita valenciana, Virginie aprovechará para hacer turismo junto a su marido: «Iremos el viernes anterior y nos marcharemos el domingo. Eso también es correr: el placer de descubrir otros lugares y horizontes».

En Valencia también disfrutará de su otra pasión: la comida. Es precisamente la nutrición otra de las claves de su buen rendimiento en las carreras: «Estuve muchos años sin prestarle atención pero gracias a mi nutricionista me di cuenta de lo relevante que era para la salud y lo más importante, descubrí el privilegio de la comida casera frente a la industrial».