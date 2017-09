HISTORIAS DE 42,195 KM Vassos Alexander: de la BBC al Maratón de Valencia Vassos Alexander, durante una prueba. / lp LOURDES MARTÍ Sábado, 9 septiembre 2017, 00:10

Aquel día empezó como cualquier otro. Vassos Alexander cogió el coche para dirigirse a su lugar de trabajo en la cadena británica de televisión BBC: «En uno de esos atascos habituales en Londres miré hacia abajo y me vi el rollo de grasa en la barriga envuelta en una camisa amarilla», hace ocho años de ese momento y todavía lo recuerda: «No me gustaba la idea de tener sobrepeso, así que la solución era clara: dieta y ejercicio». Este periodista deportivo tiró de contactos ese mismo día para darle un giro de 180 grados a su vida: «Aunque la idea me parecía espantosa en ese momento, de repente me vi pidiendo consejo a entrenadores conocidos... empecé y me enganché».

En la carrera a pie no sólo encontró una manera de bajar peso: «Correr empezó a ser además de una manera fácil de mantener los kilos fuera, una especie de terapia. Cuando estoy enfadado, salgo y se me arregla». Vassos es a día de hoy uno de los periodistas deportivos más conocidos y motivadores en su país: «He escrito libros sobre correr, participo en ultra maratones... doy charlas en escuelas e incluso en prisiones sobre los beneficios de practicar este deporte». Ahora, entre programas y publicaciones tiene una meta en mente: el Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP. Todavía no se lo acaba de creer y cuando echa la vista atrás sólo se le ocurre una palabra para definir la idea de viajar para hacer deporte: «Antes de eso, pensar en volar a Valencia para correr un maratón era ridículo».

El próximo 19 de noviembre será la segunda vez que pise España para participar en la prueba de los 42.195 metros: «Debuté en esta distancia en Barcelona, en 2011, y recuerdo de forma especial el cariño que nos daba la gente».

Vassos no estará solo en Valencia, donde espera vivir una carrera «increíble»: «Voy con tres amigos más. James McPoland y Chris Peskett desean hacer una buena marca pero Liam Whelan y yo tenemos la intención de ir un poco más lentos para disfrutar de las vistas y sonidos de la gran ciudad que es Valencia, además estaremos un poco cansados porque dos semanas antes habremos participado en el maratón de Nueva York, pero estoy convencido de que será igualmente fantástico, incluso mejor».