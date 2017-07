Ultrafondistas por el síndrome de Down Treballant Junts en las carreras.Miembros del club de running creado al abrigo de Down Valencia, después de participar en una carrera reciente. / lp Rafael Ramos | Fundador de Down Valencia Treballant JuntsLa asociación defiende la integración total de sus chavales en los colegios y busca dar visibilidad a la enfermedad Lunes, 10 julio 2017, 00:59

valencia. David es la inspiración de Rafael, un valenciano a quien le dijeron que su hijo había nacido con síndrome de Down cuando ya lo tenía en brazos. Las pruebas practicadas durante el embarazo no detectaron una enfermedad que ha cambiado su forma de correr. «A Loles, mi mujer, le costó un poco más asimilarlo, pero yo soy muy echado hacia delante. No me paro ante nada y esto tampoco iba a frenarme», asegura. Empezó a documentarse sobre las ayudas a personas y familias con esta dolencia, acabó fundando junto a otros afectados una asociación y desde hace algo más de un año bajo ese paraguas se ha formado un club de running.

Down Valencia Treballant Junts es una asociación impulsada por padres y madres de niños con esta dolencia. «Mi hijo ha hecho tercero de Primaria. Nosotros defendemos la integración total, creemos que han de estar en colegios convencionales», comenta Rafael Ramos. Pero necesitan ayudas. Muchas. Y en ocasiones se han encontrado con problemas. Esto les llevó a crear la asociación y la afición por la carrera a pie hizo el resto: «A mí me encanta correr y si esto puede ayudarnos en nuestra lucha, mejor. Ahora en el club somos unas 60 personas».

Sienten un orgullo especial por contar con Iván Penalba, ultrafondista de Alfafar que acaba de participar en el Mundial de 24 horas. El valenciano, como él mismo expresó en este diario, no entiende correr sin una motivación solidaria. Acepta todo tipo de retos, pero si puede vincularlo a la recogida de ropa y alimentos para los más desfavorecidos o si contribuye a alguna causa como la de Treballant Junts. «Es un auténtico crack, una persona genial», expresa Rafael Ramos: «Estamos pensando montar algún reto o participar en algún evento de larga distancia el próximo año».

Además de Iván Penalba, en el club hay otros ultrafondistas como Juan Carlos Salom, David López, Ricardo Inglés, Víctor Gimeno o Alexander Kosyk. «El objetivo que nos marcamos es el de recaudar fondos, ya que hay gente que se apunta sólo por correr con nuestra camiseta. Pero sobre todo, lo que queremos es visibilidad», señala Rafael Ramos.

Recientemente hubo una buena representación en la carrera que organizó en Paiporta el CA Von Hippel Lindau. «Vamos a muchas carreras, sobre todo a las que tienen una vertiente benéfica», indica Rafael Ramos. Pero sobre todo, les encanta asomar por los eventos donde hay carreras infantiles: «A nuestros chavales les encanta correr. Se lo pasan genial... y hacer deporte es muy beneficioso para ellos».