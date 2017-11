«Los dos últimos récords son un toque de campana para todo el mundo» Borao felicita a los dos primeros del maratón, Kitwara y Chebet. / jesús signes «Buscábamos la plusmarca masculina y nos centramos en eso porque los presupuestos no dan para todo», aclara el organizador de la cita L. MARTÍ/T. CALERO VALENCIA. Lunes, 20 noviembre 2017, 00:24

Paco Borao llevaba días apuntando al récord masculino. En todos sus discursos recordaba el presidente de la SD Correcaminos, organizador de la prueba, que para esta prueba los esfuerzos estaban centrados en la plusmarca de los hombres. Sammy Kitwara (2:05:15) dio la razón a Borao. «Buscábamos el récord masculino y lo buscábamos invirtiendo mucho en atletas. Llevábamos dos años batiendo el femenino y hay que alternar porque los presupuestos no dan para todo. Más quisiéramos. No sólo perseguíamos el récord, sino que el tiempo estuviera en 2:05. La marca de hoy mejora las expectativas», sentenció Borao, para quien la «meteorología» fue perfecta para hacerlo posible.

Destacó el organizador del maratón valenciano que en tres años se han rebajado dos minutos la marca masculina, «un mundo» según Borao y después de admitir que su intención es la de seguir persiguiendo récords, desveló la conversación que había tenido con Juan Roig: «Le he dicho que saltaremos de escalón en escalón. Cuando me dicen que queremos ser el mejor maratón de Europa, yo leo que queremos ser el mejor del mundo. Porque en estos momentos es Berlín. Y luego Londres. Así que si queremos ser el mejor de Europa, queremos ser el del mundo. Vamos a actuar con seriedad para que no nos estrellemos y vivir en una mejora continua».

SAMMY KITWARA El nuevo poseedor del récord del maratón en suelo español sueña con volver a Valencia «El año que viene vendré con la esperanza de mejorar». Para Kitwara el trazado valenciano es «el más fácil y plano para conseguir un récord del mundo»: «Me dijeron que había una cuesta entre los kilómetros 30 y 35 pero no la he encontrado. Si hubiera sabido que era tan plana habría intentado algo más» ABERU ZENNEBE La mujer más rápida de la mañana de ayer, Aberu Zennebe, también quiere repetir experiencia en 2018 «El año que viene volveré para defender el título». La etíope se quedó a más de un minuto del récord femenino de Valencia pero disfrutó de un trazado y un ambiente «magnífico»: «Me gusta mucho este maratón y estoy muy contenta por cómo ha ido». RACHID BEN MEZIANE El seleccionador de los élite desde 2009 hizo referencia al salto que dio ayer la prueba «Ha sido un día importante no sólo para Valencia, sino para toda España». Rachid Ben Meziane confía en «todas las posibilidades de futuro que tiene el maratón». «Tanto el recorrido como la organización es muy buena, por qué no soñar con crecer más», apuntó el seleccionador. FRANS DENISSEN Frans Denissen, representante de Kitwara, también se deshizo en elogios hacia la prueba valenciana «He estado en muchos maratones por mi trabajo y este es uno de los mejor organizados del mundo a la altura e incluso por encima de alguna de las 'major'. Lo tiene todo para seguir posicionándose como uno de las mejores del mundo».

Borao recordó los orígenes de la SD Correcaminos para hacer entender que si el maratón de Valencia está dónde está es por el trato de un grupo de «corredores» hacia los que se inscriben en la prueba. «Somos fundamentalmente corredores y lo que nos gusta es el servicio al corredor. Es una prueba es bonito tener el récord, los élite... Para el popular lo que cuenta es una buena organización, el avituallamiento, la amabilidad de las personas. Valencia es una ciudad amable y creo que es el sabor de esta carrera», afirmó Borao, quien habló de un maratón ya instalado entre los más rápidos.

«En atletismo se vive para récords y lógicamente habrá que plantearse, si queremos más récords, cuál podría ser la inversión que se necesitaría para traer un elenco así. La marca de Kitwara y el récord mundial femenino de medio maratón es un toque de campana para todo el mundo. El año que viene habrá más extranjeros», auguró Borao. El presidente de Correcaminos acabó su intervención reconociendo que Valencia tiene «las ventajas y desventajas de ser una ciudad medio-pequeña» de cara a seguir evolucionando en el futuro.