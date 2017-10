HISTORIAS DE 42,195 KM Del trinquet a seguir la línea dorada del maratón Domingo y Agustín durante un entrenamiento. / lp LOURDES MARTÍ Sábado, 21 octubre 2017, 01:07

Agustín Larré y Domingo Palacios no podrán estar en el Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP tal y como tenían previsto. Tienen una razón de peso. El trabajo les ha citado en el trinquet de Guadassuar donde Marc se enfrenta a Pere Roc II en la semifinal del individual de escala i corda. El primero es uno de sus pupilos. Agustín y Domingo forman 'Pilota 2.0'. Un grupo de trabajo de entrenamiento deportivo que aplica las ultimas tecnologías y conocimientos en sus alumnos entre los que está por ejemplo el último campeón, Puchol II. Además de sus respectivos trabajos, a la faceta de entrenadores este año han sumado un reto más, participar en el Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP del próximo 22 de noviembre. Un desafío sobre todo para Agustín: «Siempre he preparado a gente pero nunca lo he corrido».

Esta última circunstancia no impide a Agustín hablar de la cita con anhelo: «Para mí es el evento deportivo de Valencia, es un ejemplo, desde hace unos años la gente ya relaciona la ciudad con esta carrera». Más allá de la inversión económica, hace referencia al proceso: «El modelo de gestión por parte de la Fundación Trinidad Alfonso, y no sólo en el maratón, también en otros deportes es impecable. En la pilota se invierte mucho pero luego no hay ese retorno, ojalá nuestro deporte autóctono llegara a un nivel parecido porque lo tiene todo, no es una opinión basado sólo en el aspecto pasional, la escala i corda tiene Valencia en el nombre y complejidad técnica. Tengo mucha envidia».

Este camino hacia el primer maratón con etiqueta de oro de la IAFF del país, este andorrano de 38 años afincado en Vinalesa lo prepara en dos direcciones: «Domingo y yo nos entrenamos el uno al otro». Aunque está bien preparado alguno de los pilotaris a los que entrena bromean sobre su participación en la carrera: «En Domingo sí que confían más pero de mí dudan un poco...». Sin embargo, Agustín están relativamente tranquilo. Más que cuando se sienta en la escala viendo a alguno de sus chicos: «Cuando algo depende de ti siempre es diferente porque sabes que está más o menos en tus manos aunque sí que voy con cuidado porque estuve muchos años parado por una lesión de rodilla».