Trihas Gebre bate el récord de España femenino

La carrera no sólo dejó la mejor marca de la historia, sino que también registró otro récord en categoría femenina, en este caso el de España. La protagonista fue Trihas Gebre, atleta etíope nacionalizada española y residente en el País Vasco, que logró completar la prueba con un tiempo de 1:09:51, mejor marca nacional.

«Es un reto conseguido, era mi primer medio maratón y he logrado el récord de España. Estoy muy contenta porque he trabajado muy duro todo este tiempo», aseguró a este diario tras cruzar la línea de meta. «Ahora voy a entrenar muy fuerte para el futuro. Ser la primera mujer es muy complicado, hay muchas chicas muy buenas, mucho nivel, pero voy a trabajar duro», expresó Gebre, que prefiere ser humilde. Respecto al Medio Maratón Trinidad Alfonso, la atleta se mostró encantada por haber disputado la prueba. «Es una carrera muy bonita, rápida, para mí es la mejor de España, he corrido muy a gusto aquí», comentó. La atleta se quedó a cinco minutos exactos de la ganadora, Joyciline Jepkosgei, y espera en las próximas carreras ir reduciendo esta distancia.