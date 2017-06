Un triatleta solidario con dotes de actor Juankilian, durante un entrenamiento. / lp Juan Carlos Martínez Guiot | Impulsor de retos benéficosLa Patacona acoge el 23 de junio un ultraman liderado por el deportista que ha participado en una película con Dani Rovira Lunes, 12 junio 2017, 00:47

valencia. Son las 4 de la madrugada cuando suena el despertador de Juan Carlos Martínez Guiot. El triatleta, conocido como Juankilian tiene hoy triple entrenamiento y debe compatibilizarlo con su trabajo de socorrista en la Patacona. A finales de mes cumple 42 años y va a celebrarlo disputando un Ultraman solidario por las enfermedades autoinmunes entre el 23 y el 25 de junio. La recaudación irá destinada de manera íntegra al IVAI (Instituto Valenciano de Autoinmunidad).

«Cada año intento superarme y conocí a Kike y a Amalia, miembros del IVAI y deportistas, y decidí unirme a ellos por esta buena causa», afirma Juankilian. Este atleta no entiende la vida sin una vertiente solidaria. Tanto en el ámbito laboral como en el deporte, intenta ayudar a aquellos que lo necesiten: «Soy monitor de natación y siempre me han llamado la atención personas que tienen algún tipo de discapacidad. Trabajo con los niños del AVANT Moncada. Soy feliz cuando ellos consiguen los retos que se marcan y con la alegría que desprenden».

Ahora Juankilian ya prepara la cita solidaria que empezará el día 23 a las 7 horas con un 10K en la Patacona. A continuación arrancará la prueba ciclista que recorrerá unos 120 kilómetros y que irá desde la playa hasta la localidad de Santa Cruz de Moya donde pernoctarán él y el resto de participantes tras haber pasado por Burjassot, L'Eliana, La Pobla de Vallbona, Casinos o Losa del Obispo entre otros. El sábado 24 a las 7 horas se pondrán en marcha para hacer frente a 300 kilómetros en bicicleta por las carreteras de la serranía del Rincón de Ademuz. La última jornada se compone de unos 85 kilómetros de carrera a pie desde Titaguas hasta Valencia.

Para él, este tipo de dolencia autoinmune no es desconocida. De hecho, ha tenido la oportunidad de realizar un cameo en la película '100 Metros'. Un cortometraje protagonizado por Dani Rovira, Karra Elejalde o Alexandra Jiménez: «Está basada en la historia real de Ramón Arroyo, un joven a quien detectaron esclerosis múltiple y le dijeron que en unos meses no iba a poder andar ni cien metros pero decidió plantar cara a la enfermedad y se preparó y disputó un Ironman». Su participación en la cinta, un poco por casualidad, fue muy enriquecedora: «En 2010 estaba en Barcelona con unos amigos y buscaban a gente para participar en el anuncio promocional del Campeonato de Europa de atletismo y me presenté. La misma productora fue la encargada de la película de '100 Metros' así que se acordaban de mí aunque ya habían pasado unos cinco años. Fue increíble y Rovira, que hace de Ramón, interpreta un papel maravilloso. Recomiendo a todo el mundo, amantes o no del triatlón, que la vean porque es emocionante».

Juankilian se ha ganado con esfuerzo y solidaridad el reconocimiento del atletismo popular. Habitualmente recauda fondos a través de kilómetros solidarios para la asociación AFACO de Quart de Poblet: «Es una entidad sin ánimo de lucro que representa a personas con diversidad funcional y sus familiares. Hacen una gran labor y siempre pienso en ayudarlos, he ido por ellos al Campeonato del Mundo de Duatlón, al de España o el Ultraman Toro, siempre para ellos».

La historia de Juankilian con el triatlón arranca en 2012: «Yo siempre había hecho deporte, jugaba a fútbol. Falleció mi padre y les dije a mis amigos que en su honor iba a hacer el último recorrido que él hizo, nadé tres kilómetros en la piscina, fui en bicicleta desde Valencia a Santa Cruz del Muelle, en el Rincón de Ademuz, y regresé corriendo. Tardé 26 horas». Tres el 'Ultraman solidario sobre las enfermedades autoinmunes', Juankilian irá a los Alpes para acumular más kilómetros en sus piernas, será gracias al Ultra-Trail de Mont-Blanc de los Alpes que atraviesa Francia, Italia y Suiza.