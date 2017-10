Ruth Beitia anuncia su retirada de la competición

Ruth Beitia ha anunciado su retirada. Era un secreto a voces pero la propia Ruth Beitia ha sido al encargada de anunciar que deja el atletismo. Una emocionada Ruth, pero sin perder la sonrisa, ha anunciado su adiós a la alta competición.

"Han sido muchos años de trayectoria deportiva en las que hemos puesto el cuerpo al límite y la situación a la que nos enfrentamos es contaros que dejamos nuestra vida deportiva", anunció. Además, la ya exatleta reconoció que "todo lo que me ha enseñado el deporte y los valores que he aprendido me toca llevarlos a otro aspecto de la vida. El deporte siempre va a estar muy presente en mi vida", finalizó.

Acompañada por su entrenador, Ramón Torralbo, su "otro 50 por ciento", como ha reconocido Ruth Beitia, "dejan su vida deportiva después de seis meses muy duros", en los que se ha visto afectada por diversas lesiones, que le han causado "mucho dolor".

La atleta cántabra se marcha con un palmarés envidiable, ya que además de la medalla de oro en los pasados Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, es tetracampeona de Europa, ha sido medallista en cinco campeonatos del mundo y nueve en campeonatos de Europa. Además, conquistó el oro en los Juegos del Mediterráneo y en 2015 se convirtió en la primera atleta española en ganar la IAAF Diamond League, título que revalidó en 2016.

Su pasado en Valencia

Ruth Beitia pasó gran parte de su vida deportiva en Valencia, donde militó en el Valencia Terra i Mar desde el año 2000 hasta 2009, y en 2007 batió el récord de España (2,02) que sigue vigente en la actualidad.

Historial deportivo

2001 ORO en el Europeo sub-23 de Amsterdam

2002 Quinta en la Copa del Mundo de Madrid

2003 Quinta en los Mundiales en sala de Birmingham

2005 PLATA en los Europeos en sala de Madrid

. Campeona Juegos Mediterráneos en Almería

2006 BRONCE en los Mundiales en sala de Moscú

2007 BRONCE en los Europeos en sala de Birmingham

. Sexta en los Mundiales al aire libre de Osaka

2008 Cuarta en los Mundiales en sala de Valencia

. Séptima en los Juegos Olímpicos de Pekín

2009 PLATA en los europeos en sala de Turín

. Quinta en los Mundiales al aire libre de Berlín

2010 PLATA en los Mundiales en sala de Doha

. Sexta en los Europeos de Barcelona

2011 PLATA en los Europeos en sala de París

2012 ORO en los Europeos de Helsinki

. Cuarta en los Juegos de Londres

2013 ORO en los Europeos en sala de Gotemburgo

. BRONCE en los Mundiales de Moscú

2014 BRONCE en los Mundiales en pista cubierta de Sopot

. ORO en los Europeos de Zúrich

2015 Quinta en los Europeos en sala de Praga

. Quinta en los Mundiales de Pekín

2016 PLATA en Mundiales en pista cubierta de Portland

. ORO en los Europeos de Amsterdam

. ORO en los Juegos Olímpicos de Río

2017 PLATA en los Europeos en sala de Belgrado.