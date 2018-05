HISTORIAS DE 42,195 KMhttp://www.valenciaciudaddelrunning.com/vcr/historias-de-42-195-km La redención de Alice tras la lesión que la alejó de París Alice Tate, durante un entrenamiento. / lp LOURDES MARTÍ Sábado, 26 mayo 2018, 00:39

Alice Tate siempre había querido correr, pero cada vez que se calzaba las zapatillas para intentarlo se topaba con la misma piedra: ella misma. «Siempre asumí que era una persona que no podía hacerlo, me sentía incómoda. Pero perseveré y después de mis dos primeros kilómetros se convirtieron en cinco, luego llegaron los 10 y mi primer medio maratón... estaba eufórica», afirma esta londinense que en agosto cumplirá 27 años.

El Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP serán los terceros 42.195 metros que complete y siente que serán especiales. «A principio de año tuve que abandonar la idea de correr París debido a una lesión. Fue una experiencia muy fuerte a nivel emocional y estoy deseando que llegue Valencia», comenta.

Alice cuenta con cerca de 20.000 seguidores en Instagram: «Me abrí la cuenta en 2012 cuando vivía en Australia. Sólo publicaba fotos de la playa y lo que hacía para que mi familia y amigos supieran que estaba bien. Cuando volví a casa continué porque me gustaba hacer fotos y así ha ido creciendo», explica. A día de hoy plasma a ahí su día a día y su pasión por las carreras. Desde su perfil se desprende que además de correr ama viajar y la comida. Copenhage, Amsterdam, Berlin, Budapest, Newcastle o Windsor son algunas de las ciudades que ha visitado con la excusa del deporte, aunque es en España donde mejor sabe el cóctel de sus pasiones: «Amo la cultura española y Barcelona es una de mis ciudades favoritas. Lo tiene todo, la playa, el sol ... Nunca he estado en Valencia, así que estoy muy emocionada. Los maratones y las carreras son una manera brillante de ver una ciudad. He escuchado cosas muy buenas y he siempre la he querido visitar, luego descubrí que el maratón era en diciembre. Además soy una enamorada de la paella y en Londres no la puedes encontrar en ningún sitio».

El 2 de diciembre tendrá en cuenta la alimentación, con la que es cuidadosa: «No puedes correr con el estómago vacío, tu motor necesita gasolina». También tilda como clave la ropa: «La temperatura tiene un efecto importante en tu rendimiento». Para entrenar escucha podcasts, el día de la carrera se quita los cascos para vivir el ambiente: «Ese día quiero sentir el calor de la multitud».