Dos récords de España en la década en que compitió con el València Terra i Mar Beitia, tras ganar una competición en el Lluís Puig. / javier peiró «Es una mujer de club y gran compañera. Nunca se iba del estadio hasta que había competido la última del equipo», recuerda Rafa Blanquer MOISÉS RODRÍGUEZ VALENCIA. Jueves, 19 octubre 2017, 00:20

Irache Quintanal se encontraba mal. Estaba en un rincón de la sala de espera del aeropuerto, con fiebre, sin ánimos de nada y con ganas de llegar a casa para que determinaran qué enfermedad padecía. «Me impresionó ver a Ruth abrazada a ella, animándola, sin temor a que le contagiara algo», relata Rafa Blanquer, presidente del Valencia Esports. Con esta anécdota, el exatleta quiere resaltar una de las grandes cualidades que demostró la cántabra durante los diez años (entre 2000 y 2009) que compitió por su club: el compañerismo.

En ese tiempo en que fue valenciana a distancia, Beitia siguió entrenando en su Cantabria natal. Siempre a las órdenes de Ramón Torralbo. Pero disfrutó y participó en una década de éxitos del entonces denominado València Terra i Mar. «Con nosotros consiguió sus dos plusmarcas nacionales (2,02 al aire libre y 2,01 bajo techo, ambas en 2007)», señala Rafa Blanquer. No fue campeona de Europa de clubes. «Pero sí ganó la competición de altura en alguna ocasión», matiza.

Y cada vez que formaba parte de la expedición valenciana, no era una más, sino una de las que hacían piña. «Ya te digo que es una gran compañera, una mujer de club. Al tratarse el atletismo de una disciplina individual, hay deportistas que a veces compiten y se marchan. No recuerdo que ella se haya ido nunca del estadio hasta que hubiera terminado el concurso de su última compañera», señala Blanquer. «Tenemos mil anécdotas. Una vez se alquiló un autobús para celebrar uno de los títulos por Valencia. Ella no dejó de brincar y era la que iniciaba todos los cánticos», recuerda.