HISTORIAS DE 42,195 KM Pollos y ensaladas para cumplir el sueño de Valencia Javier Fermín, durante una carrera. / lp LOURDES MARTÍ Sábado, 24 junio 2017, 00:32

El reto 'Valencia 2017' ya está en marcha. «A paso veloz y trabajo silencioso», puntualiza Javier Fermín, que intenta lograr la financiación necesaria que le lleve desde su Argentina natal hasta el puente de Monteolivete el próximo 19 de noviembre: «Mi sueño es estar en la línea de salida del Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP». Para lograr cruzar esos más de 10.000 kilómetros de distancia, el entorno de este atleta popular también se ha puesto en marcha: «Tanto mi familia, amigos y yo empezamos trabajar para concretar el presupuesto de este reto y a buscar ideas». A falta de cinco meses y un día para la gran cita, el pasado 18 de junio, llevaron a cabo una iniciativa: «Realizamos una venta de pollos y ensaladas, se nos ocurrió que una parrillada podría ser una buena idea».

¿Por qué Valencia? Javier no tiene ninguna duda: «Buscábamos un maratón rápido para lograr un buen tiempo y el trazado tiene muy buenas características. También es una buena época y una carrera conocida a nivel mundial».

Mientras los suyos intentan echarle una mano en el aspecto económico, él prepara la parte mental y física porque su participación en el primer maratón de España con etiqueta de oro de la IAFF no la entiende sin una gran marca: «Mi objetivo es bajar de las 2 horas 30. Mi mejor tiempo lo hice en A Pampa Traviesa, con 2 horas, 33 minutos y 32 segundos». El trabajo de este año le avala. En 2017, este argentino que el pasado 15 de febrero cumplió 32 años, además de lograr su marca más rápida en un maratón, se subió a lo más alto del podio en dos citas, un medio maratón y una 15K, en su país natal.

En julio debe comprar los billetes con destino Valencia. Si no lograra la financiación, este luchador nato no baja los brazos: «Hay que trabajar, en silencio y haciendo todo lo posible. Ojalá lo logremos, pero si no se da, buscaremos una maratón en Argentina. La verdad es que no me queda más que agradecer a todos los que me ayudan. Sólo tengo palabras de agradecimiento». Mientras continúa la preparación para la prueba valenciana, Javier continuará con su proyecto 'Corre por tu escuela', con el que recauda fondos para ayudar a que los más pequeños de su país tengan unas buenas condiciones académicas.