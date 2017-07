La polivalencia de Albinyana, al servicio del maratón

Si hay una palabra que define a Davinia Albinyana es la polivalencia. Es especialista en cross, en pista o en ruta. Y también en duatlón y desde hace algún tiempo, a la atleta de Carcaixent le rondaba por la cabeza la idea de disputar el Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP y encontró en su nuevo equipo, el Cárnicas Serrano, ese pequeño empujón que necesitaba para lanzarse a la distancia: «Es un club muy grande y muy difícil no ilusionarse con un entrenador como José Garay y el resto del grupo».

Albinyana segura que a día de hoy no tiene «ni idea de marcas»: «Para ello habrá que esperar más adelante», pero con la previsible ausencia de su compañera Marta Esteban -aún no está completamente descartada para la cita- tiene todas la papeletas para convertirse en la valenciana más rápida. «No me planteo aún nada, queda mucho tiempo. Por hacer cábalas podría ser, pero hay que esperar a ver las inscritas».

Sería el debut soñado de Davinia en el maratón de Valencia. Ella ya sabe qué es enfrentarse a esos 42.195 metros de distancia, experimentó esa sensación hace cuatro años en San Sebastián: «Corrí en plan principiante». Terminó la prueba en dos horas y 50 minutos, la cuarta atleta nacional más rápida: «Es una distancia muy bonita porque requiere un conocimiento constante de ti mismo durante toda la competición».

Davinia acaba de proclamarse subcampeona de España de duatlón por equipos, «la experiencia» que ha ido adquiriendo en este deporte y su edad «36 años», conforman el escenario perfecto para participar en una carrera en la que esta psicóloga deportiva considera fundamental el aspecto mental: «Como no tengas claro a qué te vas a enfrentar y vayas mentalizada y con la preparación no correcta no disfrutas la carrera. De hecho, se puede convertir en una experiencia muy negativa».

Durante los últimos cuatro años, Davinia -este año ha ganado la Volta a Peu, la 15k Nocturna y hace unos días el Trail de Bronchales-ha sido testigo en la misma línea de meta del maratón de Valencia de las sensaciones de los participantes por motivos de trabajo. El próximo 19 de septiembre, será ella la que recorra la pasarela azul de la ciudad de las artes hasta el arco de llegada.