Polémica con el dorsal del ganador

El Circuito de Carreras Divina Pastora empieza con aguacero y marejada. Más de 3.000 corredores desafiaron a la lluvia en la avenida Tres Cruces, de donde partía la carrera Galápagos. Menos de veinte minutos después del pistoletazo de salida, entraba triunfal en la meta Ouais Zitane, hasta hace poco corredor del Gaes Running y que acaba de incorporarse a las filas del Mediterránea. Batió por 6 segundos a Mohammed Mohattane (Cárnicas Serrano) y por 17 a Hicham Ettaichmi (Gaes Running). El instante recogió dos detalles extraños que han desatado la polémica: en la primera lectura de chip no apareció Zitane sino otro corredor del Mediterrànea -su nuevo club- y el atleta no participó con un dorsal preferente A, sino con uno de corredores del último cajón. Ante estas situaciones, varios clubes se planteaban anoche si presentar una reclamación.

Una de las entidades que barajaban anoche impugnar esgrimían que Zitane corrió con otro dorsal diferente al suyo, concretamente el de Rafael Pons. En las distintas fotografías -entre ellas las obtenidas por este periódico- tanto de la salida como de la meta, el marroquí aparece con el 9663, su dorsal. Además, Mediterrànea aportó pruebas a este diario anoche de que inscribió a Zitane la semana pasada.

En las mismas instantáneas, no obstante, sí que se ve claramente que el dorsal con el que el atleta está en primera línea antes de la salida no es de Preferente A. Sin este tipo de distintivo, Zitante debería haber tomado la salida a las 9.05 y no a las 9, con lo que le hubiera resultado imposible vencer.

Respecto a que en la primera lectura de chip al atravesar la meta apareciese Rafael Pons y no Ouais Zitane, en Mediterrànea lo achacaban anoche a un fallo en la lectura del chip. Fuentes del club indicaron que Pons no corrió, pero estaba en la zona de meta asistiendo al equipo y llevaba su chip en el bolsillo.

Dando por buena esta versión, lo cierto es que el reglamento del Circuito de Valencia expone claramente que partir desde un cajón preferente sin poseer el dorsal correspondiente, implica la descalificación. También es verdad que Zitane es un corredor sobradamente contrastado, con dorsal preferente A en todas las carreras donde se realiza esa distinción. La versión de Mediterrànea recabada anoche por esta redacción es que el fichaje del atleta hasta hace poco de Gaes Running se ha producido esta semana.

En el nuevo club de Zitane explican que por un error se realizó la inscripción pero no se tramitó el dorsal preferente A. Esto se podría haber realizado ayer mismo en la mesa de cronometraje. Además, afirman que el marroquí entró al cajón como algo cotidiano. En ese sentido, también pasó desapercibida la anomalía por parte del voluntario que controla el acceso a los cajones. En su descargo, en los momentos previos a la carrera arreció la lluvia. En mujeres, la vencedora fue María José Cano, de Cárnicas Serrano.