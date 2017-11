«Se ha perdido el respeto a las pruebas de larga distancia» El exatleta profesional Fabián Roncero, ayer en Valencia. / j. s. El exatleta profesional pide sentido común en las carreras populares y ve el Maratón de Valencia como una prueba que ha evolucionado «mucho y muy bien»Fabián Roncero Recordman español de Medio Maratón L. MARTÍ VALENCIA. Sábado, 18 noviembre 2017, 01:11

Al lado de la pasarela flotante en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, el recordman español de Medio Maratón, Fabián Roncero (Madrid, 1970), presenta su libro 'Runner Man', cuyo protagonista representa todo lo que no debe ser un atleta popular.

-El protagonista del libro es ficticio pero muchos se verán reflejados en él.

-Hay muchísimos, en torno al 80 o 90%, que son igual que él. Me di cuenta de que con este boom de la carrera a pie la gente le ha perdido el respeto a las pruebas de larga distancia.

-Hay personas que creen que el mérito está en cruzar la línea de meta...

-Para mí lo fundamental es hacerlo de manera adecuada y salvaguardando tu salud. Si lo haces bien podrás estar muchísimos años más disfrutando, será bueno para ti y también para el resto de la ciudadanía, ya que ahorras costos médicos, por ejemplo. Las personas deben tener sentido común, por ejemplo un día con 30 grados de temperatura no deberían salir a correr porque no tienen nada que ver con un profesional, que lleva detrás una mejor preparación que le hace recuperarse de otra forma.

-Hablando de la élite, este año el Maratón de Valencia ha apostado por batir el récord masculino de la prueba. Usted mantiene seis, ¿qué supone para un atleta lograr esto?

-Es lo más bonito. En ese momento no lo percibes pero con los años es lo que se saborea. Piensas en el esfuerzo y en la recompensa. Ocurrió lo mismo cuando nos dieron el Príncipe de Asturias, que piensas que es algo normal porque has cumplido con tu trabajo pero cuando vas años después de invitado por haberlo logrado es cuando te das cuenta de lo que supone de verdad. Quizás no logré tantos buenos resultados como Martín Fiz o Abel Antón porque no me llevaron casi a campeonatos importantes. Si cuando logré esas marcas hubiese estado en mundiales o europeos les ganaba porque ninguno de ellos tienen esas marcas.

-¿Por qué no fue?

-Pregúntale a Odriozola, que tenía su criterio que no sé cuál era. Así funcionaban las cosas.

-¿Y por qué no se plantea cambiarlas desde dentro, por ejemplo entrando en la Federación?

-Es que la sede está en Madrid y aunque yo nací allí vivo en Cantabria, que es muy bonita, tiene mar y montaña.

-Este fin de semana estará en Valencia, que también tiene mar... Ha escrito un rap para una prueba en Cantabria, ¿qué música le pondría al maratón del domingo?

-(Ríe) Es que la Costa Quebrada es muy dura y le pegaba... para aquí tendría que pensar pero quizás High Way To Hell de AC/DC le quedaría bien. Es una carrera que ha evolucionado mucho y muy bien.