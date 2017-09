HISTORIAS DE 42,195 KMhttp://www.valenciaciudaddelrunning.com/vcr/historias-de-42-195-km Pablo y Nuria, dos gallegos con una cita anual en Valencia Pablo y Nuria muestran su medalla de 'finishers'. / lp LOURDES MARTÍ Sábado, 2 septiembre 2017, 00:59

La distancia no es excusa para el matrimonio formado por Pablo Carrera y Nuria Sáinz. Ambos viven en Galicia pero cada noviembre tienen una cita a la que no fallan en los últimos años. El primero correrá por cuarta vez en 2016 el Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP, mientras para ella será su segunda experiencia.

Sin embargo, el nombre de la ciudad del running no deja de dar vueltas en su cabeza durante todo el año y es que él, a sus 36 años, forma parte desde hace cuatro en el club valenciano Cárnicas Serrano: «El apoyo que me dan es impagable. Parece que esté allí, y además de los consejos del entrenador, José Garay, ¡que qué te voy a decir que él!, el grupo es inmejorable. Cuando voy allí me siento como en casa, es algo impresionante». Pablo correrá en noviembre su 16º maratón: «Llevo desde los 20. El primero fue en Madrid y hago uno por año, los últimos cuatro han sido en Valencia».

Gracias al atletismo popular conoce medio mundo: «Nueva York, Berlín, Londres, Barcelona, Madrid, San Sebastián...». También ha sido testigo presencial del gran impulso que ha experimentado la carrera a pie: «Cuando empecé hace 16 años era un loco, éramos pocos los que salíamos pero cada vez hay más gente popular. Está bien si se hace con cabeza».

La mejor marca de Pablo es de 2:37, aunque en Valencia paró el crono dos minutos más tarde. Espera llegar bien y lograr superarse este año. También intentará rebajar su registro su esposa, Nuria, quien a sus 40 años se toma la carrera a otro ritmo y aspira a las 4 horas y 30 minutos. Ambos tendrán el incondicional apoyo desde la grada de la madre de él y de su hija de cinco años.

Aquellos que quieran experimentar la sensación de entrenarse junto a los mejores tienen la oportunidad de hacerlo en grupos profesionales como en el de Cárnicas Serrano, que una vez más será el encargado de liderarlos con vistas al próximo maratón. Los inscritos en esta prueba podrán formar parte de estos grupos presenciales en Valencia, Madrid y Barcelona de forma gratuita. Los interesados en participar en estas sesiones que arrancarán el 23 de este mes encontrarán más información en la página web de la carrera.