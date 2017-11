Oumellal y Albinyana, campeones autonómicos Davinia Albinyana, en el kilómetro 40 del maratón de Valencia. / cárnicas serrano Agustín Sieres queda segundo y logra su mejor marca personal mientras David Aparicio completa el podio en categoría masculina L. MARTÍ/A. MARTÍNEZ VALENCIA. Lunes, 20 noviembre 2017, 00:24

La Comunitat tiene nuevos campeones autonómicos de maratón. Jaouad Oumellal y Davinia Albinyana fueron los corredores más rápidos con licencia de la federación valenciana en sus respectivas categorías.

Oumellal no pudo tener un mejor debut en su maratón. El del Cárnicas paró el crono en 2:18:45, una marca que le sirvió para quitarle el reinado a Ahouchar. «Estoy muy contento. Mi objetivo era bajar de 2:20. Era mi primer maratón y lo he tomado con muchas ganas, pero nunca sabes lo que va a pasar. He entrenado para hacerlo lo mejor posible», indicó Oumellal, quien acabó sintiéndose indispuesto y vomitando.

El objetivo de Oumellal pasa por evolucionar en la distancia de Filípides. «Mi intención es ir mejorando. Mi primer objetivo era saber qué es el maratón y acabarlo para tener las sensaciones», comentó el atleta de Serranos, quien lleva diez años en Valencia. Recientemente, ha vuelto a conquistar el Circuito de Carreras Populares de la ciudad.

El podio masculino lo completaron Agustín Sieres y David Aparicio. El primero además ha logrado su mejor marca personal con 2:25:06.

En categoría femenina los tres primeros puestos han sido para atletas del Cárnicas. Davinia Albinyana ha logrado tereminar la prueba en 2:52:08. Joana García, quien representó al Ejército de Tierra en el Mundial Militar de maratón este mismo año y se problamó campeona de Fuerzas de Seguridad este mismo año fue segunda (2:54:44) la tercera fue la incombustible Natacha lópez. La valenciana, junto a su marido David Serrano, continúa sumando maratones a su reto #42Kancer. Un desafío que les llevará a completar 15 maratones en doce meses y que comenzó el pasado 14 de mayo en Vitoria y terminará el 13 del mismo mes de 2018.