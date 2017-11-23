NUEVA EDICIÓN DE LA VUELTA A PIE SOLIDARIA 'ES POSIBLE'

REDACCIÓN. EL XIII CIRCUITO DIVINA PASTORA DE CARRERAS POPULARES DE VALENCIA LLEGARÁ A SU FIN ESTE DOMINGO 26 DE NOVIEMBRE CON LA CELEBRACIÓN DE LA 17ª VUELTA A PIE SOLIDARIA 'ES POSIBLE'. LA CARRERA ESTÁ ORGANIZADA POR LA FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL DE VALENCIA EN COLABORACIÓN CON EL CLUB DEPORTIVO 'ES POSIBLE' Y DESTACA POR SU COMPROMISO SOLIDARIO, DESTINANDO EN ESTA OCASIÓN LOS FONDOS RECAUDADOS, UN EURO SOLIDARIO APORTADO POR LOS PARTICIPANTES QUE LO DESEEN A LA ASOCIACIÓN AVATCOR, QUE TRABAJA PARA AYUDAR A MEJORAR EL ESTADO FÍSICO Y EMOCIONAL DE LAS PERSONAS TRASPLANTADAS DE CORAZÓN.
LA CARRERA DISCURRE POR EL BARRIO DE NOU CAMPANAR SOBRE UN TRAZADO DE 6.400 METROS, LA SEGUNDA MAYOR DISTANCIA DEL CIRCUITO, RECORRIENDO LAS CALLES DE MAESTRO RODRIGO, GENERAL AVILÉS, PÍO BAROJA, CAMP DE TURIA, CORTES VALENCIANAS Y NICASIO BENLLOCH. TANTO LA SALIDA COMO LA META ESTARÁN SITUADAS EN LA CALLE DE LA SAFOR NÚMERO 163, A LA ALTURA DE LA DAMA DE ELCHE.
COMO HA SIDO DURANTE TODO EL CIRCUITO LAS INSCRIPCIONES PARA CORREDORES, LIMITADAS A 2.000 PARTICIPANTES, SE MANTENDRÁN ABIERTAS HASTA EL JUEVES 23 DE NOVIEMBRE A LAS 20 H A UN COSTE DE 2,55EUROS. ASÍ MISMO TAMBIÉN SE PODRÁ PARTICIPAR EN LAS MODALIDADES DE MARCHA A PIE Y MARCHA NÓRDICA, CUYAS INSCRIPCIONES, LIMITADAS A 1.000 PARTICIPANTES, PODRÁN REALIZARSE A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB WWW.DEPORTEVALENCIA.COM/CARRERAS O BIEN PERSONÁNDOSE EN EL PUNTO DE SALIDA EL MISMO DÍA DE LA CARRERA ENTRE LAS 7:30 Y LAS 8:55 H. ESTAS MODALIDADES NO SON COMPETITIVAS. EL COSTE DE LA INSCRIPCIÓN ES 1 EURO SOLIDARIO.
LOS CORREDORES CON DORSAL PREFERENTE (A, B, C Y D) SERÁN LOS PRIMEROS EN SALIR A LAS 09:00 H. A CONTINUACIÓN SERÁ EL TURNO DEL RESTO DE CORREDORES A LAS 09:04 H Y, POR ÚLTIMO, A LAS 09:05 H SALDRÁN LOS PARTICIPANTES PERTENECIENTES A LA MODALIDAD DE MARCHA A PIE Y MARCHA NÓRDICA. LA SALIDA TENDRÁ LUGAR EN LA CALLE DE LA SAFOR, A LA ALTURA DE LA DAMA DE ELCHE.
Carreras infantiles
ESTA PRUEBA CONTARÁ CON CARRERAS INFANTILES EN LAS QUE PUEDEN PARTICIPAR NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 14 AÑOS. EL NÚMERO DE INSCRIPCIONES PARA ESTA CATEGORÍA ESTÁ LIMITADO A 300 Y, COMO EN EL CASO DE LOS CORREDORES Y LOS MARCHADORES, LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR TAMBIÉN DEBEN INSCRIBIRSE A TRAVÉS DE LA WEB OFICIAL ANTES DE 23 DE NOVIEMBRE, O HASTA AGOTAR LAS 300 INSCRIPCIONES PREVISTAS PARA LA CARRERA.
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