La mínima en el bolsillo Marta, acompañada por Rafa Fambuena. / manuel molines Marta Esteban consigue en Valencia la marca para el Mundial | «Estoy muy ilusionada por correr en casa, con más presión que hay que saber manejar desde un punto de vista positivo», explica la atleta TONI CALERO Lunes, 23 octubre 2017, 00:08

Ni ella misma esperaba el resultado. Demasiado tiempo sin competir, concretamente desde el Mundial de maratón. Pero Marta Esteban tenía piernas y corría en casa. «He salido para intentar la mínima del Mundial, que era 1:14:30, y he intentado salir con el objetivo de 1:13:50. Al final me he encontrado mejor, así que fenomenal porque no había entrenado mucho. Hice el Mundial, paré un poco y empecé más tarde. No estaba para marca personal, pero aún así muy bien», analizó Marta, que llegó a meta junto a Rafa Fambuena, compañero en el Cárnicas Serrano.

La valenciana ya tiene en el bolsillo la mínima para el Mundial de marzo, aunque ella misma recuerda que no todo está hecho: «Luego hay que estar entre las cinco mejores. Esto no quiere decir que vayas a ir seguro, pero bueno, queda el campeonato de España de medio maratón y a ver qué pasa allí». Marta hace el repaso todavía fatigada por el esfuerzo que le ha llevado a la undécima posición en categoría femenina (1:13:41) y alucina con el panorama que se encuentra en la línea de meta. Joyciline Jepkosgei ha batido el récord del mundo de la distancia y Trihas Gebre, el español.

«Estoy muy contenta y me acabo de enterar que han hecho récord del mundo, récord de España... Yo con mi marca estoy contenta, pero claro, al lado de eso...», dice sonriendo la atleta, quien no se imaginaba que el medio maratón valenciano pudiera batir esas dos plusmarcas: «Es increíble porque el circuito es una pasada pero el clima no acompaña, hay demasiada humedad incluso hoy -por ayer- hacía un poco de aire. Bueno... Jepkosgei es una fuera de serie, igual que Trihas, es que hay que ser una fuera de serie. Y ya está».

A Marta todo el mundo la quiere abrazar cuando llega a meta. Organizadores, compañeros... Es una de las clásicas de Valencia, una atleta que crecía al mismo ritmo que lo hacía la pasión por el 'running' en la ciudad. «El público lo vale», zanja para valorar los dos récords femeninos que deja la prueba. «Correr en casa es una pasada. Aquí en Valencia sabes que vas a tener a gente animando mucho y a toda la ciudad volcada con la carrera y eso hace muchísima ilusión. También hay más presión, pero si la manejas en modo positivo está muy bien».

Todavía tendrá que esperar para saber si estará en el Mundial de marzo en Valencia y ahora el objetivo a corto plazo es recuperar pronto. «Era mi primera competición desde el Mundial», repite la valenciana, que fue la mejor española en esa cita celebrada en Londres. A medio plazo, Marta Esteban se fija «el 10.000 del día del maratón» que se correrá en Valencia el 19 de noviembre. «Y ahí, a correr todo lo que se pueda», concreta con una sonrisa.