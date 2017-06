HISTORIAS DE 42,195 KM El otro millar de protagonistas del maratón Voluntarios en un cursillo de primeros auxilios. / i. marsilla LOURDES MARTÍ Sábado, 1 julio 2017, 00:21

Raquel Martínez ya prepara su segundo Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP. Esta vecina de Alaquàs recuerda cómo fue la noche anterior a su debut en la carrera: «Me pasé la noche llorando». Tampoco olvidará lo que sintió las horas previas y posteriores que resume en un sentimiento: «Emoción».

Ella, junto a otros 1.300 personas, trabajan en la puesta a punto de la prueba que tendrá lugar el 19 de noviembre. No lo hacen acumulando kilómetros en las piernas, ni con largas tiradas junto a su club, sino con cursos de reanimación cardio pulmonar. La SD Correcaminos, el Ayuntamiento de Valencia junto con el Hospital Vithas Nisa 9 de octubre, se unen para ofrecer unas nociones básicas y clave en la primera atención a los corredores.

Raquel tiene claro cuál es el papel del voluntariado: «Ayudamos a las personas a cumplir su sueño. Una mirada, una sonrisa, puede servir como impulso para dar esa última zancada que tanto cuesta o a olvidar ese cansancio después de tantos kilómetros acumulados». Ella invita a todo el mundo a vivir la gran carrera de la ciudad del running desde otro punto de vista: «Es algo increíble». Tanto que no es capaz de quedarse con un solo momento de su debut en el maratón: «Estuve en la meta y hubo muchas personas que recuerdo. No puedo elegir uno. Fue una mañana para no olvidar nunca».

Raquel entiende qué pasa por la mente de los atletas durante las carreras: «He participado en dos medios maratones y te puedo asegurar que la sensación cuando terminas es parecida a la que sientes cuando ves a la gente terminar la carrera. Es una explosión maravillosa de sentimientos». De hecho, no descarta saltar la barrera y sumarse a la gran serpiente multicolor que forman los participantes del Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP: «Ya veremos, pero de momento disfruto junto a la gran familia que formamos los voluntarios quienes además nos sentimos muy valorados. Los corredores nos ofrecen muchas muestras de cariño y es algo muy reconfortante».

Además del papel psicológico, los voluntarios juegan un papel fundamental en la primera atención a los participantes en la carrera más multitudinaria de la ciudad.