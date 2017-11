500 metros con andador para alcanzar la meta Óscar Marín, con su hijo Iker. / lp Lunes, 20 noviembre 2017, 00:21

Óscar Marín llegó desde Mallorca con sólo un objetivo: ver a su hijo cruzar la meta de la prueba valenciana por sí mismo. «Iker tiene una parálisis cerebral. Queríamos correr un maratón juntos y lo hemos conseguido. He ido empujando la silla, pero los últimos 500 metros los ha hecho él con el andador. Todo el rato me decía: 'Ánimo papá, que ya queda poco'. Se está esforzando cada vez más para poder andar algún día. Estoy muy contento», explica el balear. El pequeño, de diez años, lleva una ilusión progresión: «Ha evolucionado muchísimo. Antes no caminaba y ahora incluso puede llegar a caminar sin andador, pero muy poco a poco. El siguiente reto es hacer un ironman juntos».