Atletismo | Medio Maratón Un medio maratón para correr como nunca Corredores en el Medio Maratón 2016. / valenciaciudaddelrunning La carrera del domingo ya cuenta con 14.200 inscritos LOURDES MARTÍ Valencia Martes, 17 octubre 2017, 13:32

Valencia se dispone a ‘Correr como nunca’ el próximo domingo. A las 9 horas desde la avenida del Puerto sonará el pistoletazo de salida de una prueba que reunirá a 14.200 personas. El Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP será la penúltima prueba antes del Mundial que tendrá lugar el próximo mes de marzo.

"Ya hemos logrado un récord, habrá casi más de mil personas más que en la anterior edición en un censo que no deja de crecer exponencialmente y ya nos hace pensar en nuevos retos. Va a ser la prueba más ambiciosa por el plantel de atletas de élite que viene, estarán Abraham Cheroben (58:40) y Joyciline Jepkosgei (1:04:52) que cuentan con las mejores marcas de 2017 y no vamos a hablar de esos otros récords que todos tenemos en mente", ha explicado Paco Borao, presidente de Correcaminos, organizador de la prueba.

En la presentación que ha tenido lugar en la Marina Real en la Sala de Formación de Lanzadera ha tomado la palabra Elena Tejedor. La directora de la Fundación Trinidad Alfonso, principal patrocinador de la prueba, ha recordado cómo fue el inicio de ésta colaboración: "Hace cinco años que la Fundación se embarcó en esta aventura que nos cambió la vida tanto a la organización como personalmente a cada uno que formamos parte de ella. En el 2011 Juan Roig se fijó en el maratón para ayudar con el evento, para eso, conocí a Borao y enseguida conectamos y nos propuso que colaboráramos en el medio, nos pareció arriesgadísima y decidimos ponerle Trinidad Alfonso".

Tejedor también ha comentado algunos momentos que ya serán "inolvidables" para ella tanto positivos como negativos: "Recuerdo aquella marca de 58:48 de 2014. También la alegría que supone ser el único medio maratón con etiqueta de oro. Volveremos a donar un euro por cada corredor llegado a meta este año la donación es ‘Esperanza y sonrisa’ una vez más pido a la ciudad que si no corre que salga a animar, pero que participe". La representante del principal patrocinador también ha hecho referencia a los problemas que hubo el año pasado en la zona de llegada en la que se formó un embudo. Al respecto, y para tranquilizar a los inscritos, Borao explicó alguna de las medidas que se han tomado: "Hemos estudiado con expertos y hemos decidido mejorar esta zona no sólo los espacios y evitar las curvas pero hemos multiplicado por tres la postmeta. Van a tener que hacer un kilómetro o más para poder salir porque con la cantidad de gente que hay no se puede hacer un apaño rápido, se debe hacer así. Se ha puesto una línea recta y se ha extendido la postmeta cerca de 1.000 metros".

Maite Girao, concejala de Deportes y Salud del Ayuntamiento, ha destacado que esta carrera "pone en valor a la ciudad: Hay más de 150 agentes, más de 600 voluntarios. 900 efectivos de diferentes categorías quiero destacarlos porque siempre pasan desapercibidos. También hay que agradecer el esfuerzo de los equipos valencianos que llevan el atletismo popular a todas partes. La Junta Central Fallera contribuye corriendo y a ganar en visibilidad además de hacerla más participativa. Me enorgullece como mujer que cada vez haya más mujeres, llegando a un 24%, dos puntos más que el año pasado".

Una de las novedades de este año es la ubicación de la Feria del Corredor, que estará abierta los días 20 y 21, que este año se ubica en los aledaños de la calle J. Verdeguer. La organización ha insistido en la importancia de coger el transporte público.

Un recuerdo para Blas

La organización homenajea al policía asesinado. Antes de finalizar la presentación del Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso, Paco Borao, ha entregado a Chus Sáez, esposa de Blas Gámez, el subinspector de homicidios asesinado hace un mes en la ciudad, un cuadro conmemorativo con el dorsal con el que iba a correr su marido, 8.309 y su medalla de finisher.