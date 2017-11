Marta Esteban: «El final ha sido súper apretado» Lunes, 20 noviembre 2017, 00:21

Marta Esteban acarició el triunfo en la 10K, pero finalmente se impuso Sonja Roma en unos trepidantes últimos metros. La valenciana acabó subiéndose al segundo cajón del podio. «Ha sido un final súper apretado», admitió la corredora del Cárnicas Serrano, quien destacó el nivel de la campeona.

«En los dos últimos kilómetros, nos íbamos pasando una a otra y no se sabía. He tenido la suerte de quedar la segunda. Me ha ganado una corredora que es de 1.500 y tenía que ser más rápida que yo», apuntó Marta Esteban, quien este año tuvo que vivir desde fuera el maratón.

«Siempre me da envidia, pero me estoy preparando para el Campeonato de España de medio maratón, que será en enero, y el de maratón, que será en febrero. Y lo hago con vistas a intentar clasificarme para el Mundial de medio y el Europeo de maratón. Me queda mucho y por eso decidí empezar poco a poco», añadió.