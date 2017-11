HISTORIAS DE 42,195 KMhttp://www.valenciaciudaddelrunning.com/vcr/historias-de-42-195-km De Marina de Empresas a la meta del maratón Miembros del Marina de Empresas Running Team. / Lp LOURDES MARTÍ Sábado, 11 noviembre 2017, 00:57

José Manuel Nieto es profesor de Derecho Mercantil y Derecho de la Empresa, en los grados de Ingeniería en Gestión Empresarial y ADE para Emprendedores, de EDEM Escuela de Empresarios. Con muchos de sus alumnos y compañeros comparte mucho más que horas de trabajo. Él forma parte del Marina de Empresas Running Team y ya cuenta las horas que restan para su debut en el Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP: «Siempre he hecho deporte, sobre todo baloncesto, pero a medida que hemos cumplido años es más complicado juntarse por las obligaciones así que empecé a correr».

Era el 2011 y después de muchas carreras cortas, y tres medios maratones, quiere dar el salto a la prueba reina del atletismo popular: «Es un reto personal correr una distancia tan larga, cuando me inicié en esto no me lo planteaba, pensaba que era una locura pero cuando empiezas a entrenarte y a cumplir etapas siempre piensas en otro objetivo mayor».

Dentro de ocho días, el domingo 19, en el arco iris que forman los atletas en el puente de Monteolivete, el azul del Marina de Empresas Running Team tendrá presencia gracias a los varios maratonianos que se enfrentarán a los 42.195 metros y al más de medio centenar que hará lo propio con los 10.000. Este equipo cuenta con profesores, alumnos, emprendedores y trabajadores de EDEM, Lanzadera y Angels y su objetivo es fomentar los valores que se desprenden del deporte entre todos ellos. «Es una manera de hacer comunión entre todos nosotros para esforzarse por un objetivo común y una buena iniciativa que potencia las relaciones entre las personas que forman parte de las empresas», explica José Manuel quien también valora el trabajo de los voluntarios: «Cada uno suma como puede. Nos enfundamos la camiseta y somos todos uno. Cuando te encuentras a alguien de tu mismo equipo te ofrece un extra de motivación». Para la próxima cita hay 130 voluntarios de este club de running.

A sus 39 años, José Manuel espera «disfrutar y terminar» una prueba en la que no estará solo por el asfalto: «El año pasado acompañé a mi cuñado durante unos kilómetros en el maratón. Le ayudé a completar parte del recorrido. Este año lo haremos juntos».