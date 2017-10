Un maratoniano rockero inspirado en los tarahumaras

Pedro Porras no entiende los entrenamientos sin música: «Nunca fui muy melómano pero en mi segundo maratón, en Madrid, en los puntos de animación sonaba rock y desde entonces siempre lo escucho». Excepto un día: «Durante la carrera prefiero motivarme con el ambiente, los gritos de ánimo, las voces de los familiares y amigos que reconoces».

A menos de un mes del Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP que tomará las calles el próximo 19 de noviembre, este atleta popular de 49 años se enfrenta a sus terceros 42.195 metros. Los primeros fueron en 2016. Un debut que le sirvió para quitarse una espina: «Era un sueño de juventud no cumplido desde su primera edición en 1981. Por aquella época corría crosses escolares y pista en Federación, llegué a formar parte de la sección de atletismo del Valencia CF. Tenía 13 años no había restricción de edad pero mi familia no me dejó correrlo». Tres décadas después llegó su momento: «Estoy seguro de que el Pedro de ahora corre más y mejor que el de entonces».

Aquel chaval con 13 primaveras continuó practicando atletismo en pista hasta que se tuvo que marchar a cumplir con el servicio militar: «Lo dejé apartado durante unos 30 años hasta que un día me picó el gusanillo y volví a salir». Esas ganas de regresar a la carrera a pie le vinieron a muchos kilómetros a nivel del mar y gracias a un libro: «Estábamos en un refugio de montaña y un un grupo de chavales llegaron tarde a la cena. No había comida así que sacaron unas semillas que tomaban los tarahumaras, una tribu mexicana. Me llamó la atención cómo después de caminar tanto podían alimentarse sólo de eso. Me recomendaron el libro 'Nacidos para correr' que habla sobre ese colectivo. Era la motivación que me faltaba».

«Empecé a correr y me encontré bien. En el primer año no me atreví a hacer el maratón. Pero el siguiente año ya no podía dejarlo pasar», añade Pedro. Su experiencia, inmejorable: «No sabía qué iba a ocurrir, eran muchos kilómetros, venía de un cambio muy grande de alimentación, horarios, entrenamientos pero fue sorprendente. No sabía lo que me esperaba». Logró parar el crono 2 horas y 52 minutos: «Este año espero mejorar la marca pero quizás me puse el listón alto».