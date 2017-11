siete consejos básicos para el que corre por primera vez el Maratón de Valencia

5

Reserva la grabación de tu medalla

Aunque muchos no lo saben antes de la carrera, cuando cruzas la línea de meta y ves el tiempo que has hecho, tienes una ganas horribles de guardar tu marca para la posteridad. Es entonces cuando se te ocurre que quieres grabar y personalizar la medalla que te dan al acabar el Maratón. Pero cuando cruzas la línea de meta lo que menos te apetece es estar parado durante más de media hora. Si reservas la grabación de tu medalla con antelación en la Feria del Corredor o a través de internet, te ahorras alguna que otra cola, porque en los stands que hay al cruzar la meta se forma una cola inmensa (abrígate bien con la manta térmica que te dan), pero los que han reservado con antelación pasan mucho más deprisa y terminan antes. No está mal prevenir, porque nunca sabes cómo puedes acabar después de correr 42,195 km...