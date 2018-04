Horario y televisión del Maratón de Londres 2018. Cómo ver en directo La maratón de Londres de este año puede ser la edición más calurosa de la historia LAS PROVINCIAS Jueves, 19 abril 2018, 10:03

El Maratón de Londres que se disputa este domingo 22 de abril se puede seguir en directo a través de cadena pública británica BBC One a partir de las 9.55 horas en España (8.55 en Londres) en directo y hasta las 15.30 horas (España). A las 9.55 (hora española) arranca la competición de atletas en silla de ruedas, a las 10.15 la competición femenina y a las 11 el Maratón de atletas de élite. Aquí puedes ver en directo la carrera por streaming.

BBC One emite en directo la carrera y el segundo canal, BBC Two, ofrecerá los mejores momentos a partir de las 18.30 horas. ¿Cómo y dónde ver el maratón londinense? En directo, por internet a través de BBC One Live.

La maratón de Londres de este año puede ser la edición más calurosa de la historia, con temperaturas por encima de los 24 grados centígrados durante la carrera. El récord de temperatura de la carrera se registró en 1996 y 2007 con 22,2 grado