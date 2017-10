HISTORIAS DE 42,195 KMhttp://www.valenciaciudaddelrunning.com/vcr/historias-de-42-195-km Luis volverá a correr en Valencia por su holandés Luis, con el carro de su hijo, corre entre Julio y Nacho. / lp LOURDES MARTÍ Sábado, 28 octubre 2017, 01:01

Luis tiene siete años y participará en el Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP. Su papá, a quien le debe el nombre, empujará su carro como ha hecho tantas otras veces. Esta ocasión será especial porque nunca han corrido juntos una distancia tan larga y porque se turnará con dos amigos Julio García y Nacho Segarra.

«Les comenté la idea, más que nada para pincharles un poco, y mi gran sorpresa fue que me encontré con un sí rotundo. No lo dudaron ni un momento», comenta Luis Serra padre. Él es un apasionado del atletismo popular: «Cuando tenía 18 años empecé a correr pero sólo lo hacía de mayo a septiembre. El día que más kilómetros hice fueron 16 con 20 años. Después volví a engancharme y ya me planteé hacer el maratón, el doble de kilómetros con el doble de edad». Corría 2105. En sus primeros 42.195 metros no empujó el carro de su hijo mayor, pero iba con él: «En el dorsal me puse 'Mi holandés'. Le llamo así porque hay un vídeo en el que explica que tener un hijo diferente es como esperar ir a Italia pero terminas en Holanda. Lo hice por él, pensé que si Luis nunca se da por vencido yo tampoco lo iba a hacer».

Por aquél entonces este vecino de Corbera ya salía a rodar con Luis gracias a otra grata sorpresa: «Hace tres años, cuando cumplí 40, me regalaron un carro para correr. Me vino bien porque así me podía llevar a Luis o a alguno de sus hermanos porque a veces es imposible encontrar un hueco para entrenar». Por esto, parte del mérito se lo debe su esposa, Pilar: «Sin ella "nada sería posible».

Luis junior disfruta en el carro: «Le da mucha risa ver a los corredores pasar». Sus hermanos Pablo y Víctor, de cuatro años, también lo hacen: «En el medio maratón se lo pasaron en grande chocando la mano a los atletas que pasaban. Aunque sean pequeños y preguntaran por qué participa Luis y ellos no, les decimos que sirve para ayudar a que se integren más nenes como su hermano y se quedan encantados animando».

A tres semanas para el Maratón ya hay más de 18.500 atletas inscritos. El quinto club valenciano más numeroso es Avapace Corre, al que pertenece Luis: «Sólo de pensar en cómo será la llegada se me pone la piel de gallina. Hemos preparado algo muy especial».