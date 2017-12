«En la longitud todavía no he dado mi gran salto» Fátima Diame, junto al pretil del río Turia a la altura de las pistas de atletismo. / manuel molines «Niurka Montalvo me da muchos consejos. Ver que tienes la misma técnica que tu ídolo te motiva más», dice la valenciana ALBERTO MARTÍNEZ Lunes, 18 diciembre 2017, 00:51

No había llegado a la mayoría de edad cuando fue bautizada como la nueva perla del atletismo español. Unas elevadísimas expectativas que, al principio, le costó digerir. Su doblete en el Campeonato de España absoluto de pista cubierta la encumbró en 2014. Sólo tenía 17 años. Pero Fátima Diame ha madurado y, después del bache en forma de lesiones sufrido durante 2016, se siente pletórica. Con las pilas cargadas tanto física como mentalmente. Además, su papel en el Europeo sub-23 y en el Mundial la ha espoleado. La gran esperanza del València Esports, criada deportivamente por Rafa Blanquer padre e hijo, no se quita de la cabeza una meta: Tokio.

-Tiene 21 años y existe una confianza plena en usted.

-Sí. Esa confianza es muy buena. No me lo tomo como presión.

-¿Cuál es su principal objetivo?

-Mi mayor objetivo son unos Juegos Olímpicos. En Río no pudo ser, pero de Tokio no pasa. Lo tengo muy claro. Si ya aluciné en un Mundial, en unos Juegos ni te cuento... Voy a seguir entrenando fuerte, como ahora.

-2016 fue un año especialmente difícil para usted debido a los problemas físicos.

-Sí, fue un año complicado, con lesiones. Además, tampoco tenía mucha confianza en mí.

-Habla de falta de autoestima. ¿Cómo superó esa situación?

-El tema mental influye muchísimo. Este año he creído más en mí, he confiado más en mí y también he tenido mucha ayuda: fisioterapeutas, psicóloga deportiva, Rafa, Rafita, mis compañeras... Gracias a eso también he superado muchísimas cosas. Al ver que tus compañeras entrenan y tú no puedes, poco a poco vas decayendo. Pero pude salir.

-¿Y con qué expectativas afronta la nueva temporada?

-Con muchas ganas y mucha ilusión. Poder vivir un nuevo Mundial absoluto es lo que me da ganas de seguir y darlo todo.

-¿Cómo se encuentra físicamente después de las lesiones?

-Estoy mejor que nunca. Estoy muy bien, no me he lesionado y me estoy cuidando más. También estoy más fuerte mentalmente.

-El pasado mes de agosto se estrenó en un Mundial absoluto. Compitió en la prueba de triple salto en Londres.

-Fue increíble verte ahí, compitiendo con las mejores del mundo. Las veía por la tele y decía: «¡Cómo me gustaría estar ahí con ellas!». Y de repente, estás en un Mundial absoluto con el estadio lleno de gente aplaudiendo y chillando. Fue una pasada.

-Además, en julio disputó la final de triple salto en el Europeo sub-23 de Polonia.

-Sí, fue mi primera vez haciendo triple salto en un Europeo. La verdad es que estuvo bien.

-¿Sigue sin decantarse por una prueba en concreto?

-Siempre he sido saltadora de longitud, pero los entrenamientos de longitud y triple van a la par.

-¿Y en cuál tiene más recorrido?

-Pienso que en la longitud. Yo creo que en la longitud todavía no he dado mi gran salto.

-En 2015 saltó 6.55 metros. ¿Tiene alguna marca en mente?

-Creo que iré progresando poco a poco, pero no me quiero poner una marca.

-Cuenta con un claro referente.

-Sí. Niurka Montalvo me ha dado muchos consejos y me ha ayudado mucho. Y Concha Montaner también ha sido una gran saltadora valenciana.

-¿Posee un estilo semejante al de Niurka Montalvo?

-Sí, la técnica la tenemos muy parecida. Ver que tienes la misma técnica que tu ídolo te motiva más. Ella me anima y me explica algunos puntos sobre las técnicas.

-Desde hace tres años, se alza como una de las grandes esperanzas del atletismo español. ¿Esa responsabilidad le ha llegado a pesar?

-Al principio, sí. Como era pequeña, suponía un poco de presión. Pero ya no lo veo como presión. Al revés. Lo veo más como motivación que como presión.

-Su explosión se produjo con sólo 17 años, al adjudicarse el oro en salto de longitud y 60 metros lisos en el Campeonato de España. ¿Le costó canalizar aquel éxito?

-Fue difícil entenderlo y asimilarlo al principio. No lo entendía mucho. Luego lo asimilé y pensé: «Madre mía, con 17 años he logrado dos oros en un Campeonato de España absoluto y eso es algo que no mucha gente ha conseguido». Te sientes súper bien y te entran más ganas de entrenar. Si quieres volver a tener esas emociones, te toca entrenar fuerte.

-Y compagina el atletismo con los estudios.

-Sí, estoy en tercero de Enfermería. Estoy haciendo las prácticas en la unidad de neonatología. Es un poco complicado compaginarlo, pero siempre se saca tiempo. Hay momentos difíciles. Entras en el hospital por la mañana y luego te apetece ir a tu casa, pero te animas para ir a entrenar. Entreno unas seis horas al día.

-¿Los compañeros del hospital la conocen como atleta?

-Sí, hay un recorte de periódico mío puesto en el hospital. Me dicen: «Madre mía, pues estamos con una atleta de élite». Y me gastan bromas como «te echo una carrera».

-¿Cuáles son sus orígenes?

-Mi padre es de Senegal y mi madre, de Portugal. Se conocieron en Portugal y yo nací en Valencia. Conozco a toda mi familia por parte paterna y materna. Hablamos por telefóno. No nos vemos, pero iré a hacerles una visita.

-¿Qué valoración realiza sobre la situación actual del atletismo femenino en la Comunitat?

-En promesas, muchísima gente se lo deja cuando llega a la universidad. Entonces no hay tantas. Pero las niñas pequeñas sí que vienen muy fuerte. En Valencia, las saltadoras son muy buenas.

-El dopaje es la mayor lacra del atletismo. ¿Piensa que esta sombra podrá desaparecer?

-Yo creo que el dopaje no va a desaparecer. Siempre habrá algún tramposo.