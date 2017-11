Kitwara machaca el récord de Valencia Vista general de la salida en el puente de Monteolivete del maratón y la 10K paralela. / jesús signes Zennebe se impone en categoría femenina en un maratón que reúne a más de 18.000 participantes y consigue que la ciudad se vuelque con el atletismo El keniata, con 2:05:15, rebaja en un minuto la plusmarca de la prueba Lunes, 20 noviembre 2017, 00:24

valencia. Sammy Kitwara se encuentra fuerte y el recorrido le va dando alas. «Es el circuito más plano y fácil para conseguir un récord del mundo», reconocería después. Acelera sorprendido por no haber sufrido la presunta cuesta que aparece entre el kilómetro 30 y el 35. «Si hubiera sabido que era tan plana, habría intentado algo más», desafía. Kitwara ve cerca el triunfo, pero su compañero de viaje no es manco: Evans Chebet, 2:05:31 como mejor marca personal en el maratón. El problema para Chebet es el de casi siempre. Le persigue la leyenda de Raymond Poulidor, el ciclista francés de los años 60 y 70 que no supo ganar. Poulidor fue tres veces segundo y cinco tercero en París, pero se retiró sin el Tour. Hasta Valencia, Chebet ha sido cuatro veces subcampeón del maratón, dos en Seúl y otras dos en Praga. En Berlín 2016 fue tercero y este año, cuarto en Tokio. Cerca, muy cerca, pero no.

Tampoco le va a llegar para ser el primero en alcanzar la alfombra azul de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Kitwara ha sido mejor estratega, más listo y en definitiva, superior. Desfalleció Enmanuel Mutai (2:03:13) en el kilómetro 26. Un bajón previsto porque el keniata, de 33 años, lleva mucho tiempo sin ser el que fue. El objetivo real de Kitwara era ganar el maratón de Valencia y el rizo, hacerlo rebajando el mejor tiempo de la prueba. El paso por el medio (1:02:46) daba todas las opciones a los favoritos de cumplir el vaticinio de la organización. Cabeza de carrera era 33 segundos más rápido que el ritmo más alto visto en Valencia. A falta de diez kilómetros cayó Kipchirir y ya sólo sobrevivían dos: Kitwara y Chebet.

CLASIFICACIONES Hombres AtletaTiermpo 1. Sammy Kitwara 2 05:15 2. Evans Chebet 2 05:30 3. Deribe Melka 2 06:38 4. Aberu Lema 2 06:44 5. Eliud Kiptanui 2 07:25 6. Samuel Tesfamariam2 07:34 7. Julius Tuwei2 08:06 8. Said Aitaddi 2 08:11 9. Bernard Koech 2 08:32 10. Elijah Kemboi 2 09:56 11. Victor Kipchirchir 2 10:03 12. Emmanuel Mutai 2 10:14 13. Mathew Kisorio2 11:20 14. Mourad El Bannouri2 11:47 15. Hamid Ben Daouad2 12:31 Mujeres AtletaTiempo 1. Aberu Zennebe 2 26:17 2. Mazunorak Volha 2 27:14 3. Winny Jepkorir 2 27:18 4. Naomy Tuei 2 27:37 5. Anja Scherl 2 28:54 6. Aynalem Teferi2 30:53 7. Kellys Arias2 33:48 8. Monica Lopes 2 34:04 9. Nolene Conrad 2 35:21 10. Jekaterina Patjuk 2 36:11 11. Polline Njeru 2 36:26 12. Gerda Steyn 2 37:22 13. Breege Connolly2 37:29 14. Elena Moreno2 38:11 15. Saga Larsson2 38:41

Fueron juntos los compatriotas hasta el 38. Segundos después del avituallamiento, Kitwara dio un golpe terminante a la carrera. A sus 30 años, Sammy iba a encarar los últimos metros en Valencia solo, con tiempo de sobra para batir el récord de este maratón. Las zancadas del keniata hicieron envejecer un siglo la marca de Mwangangi -2:06:13- en 2015. Kitwara no llegó a su mejor crono (2:04:28, Chicago 2014), pero le sobraron 59 segundos para establecer, con 2:05:15, un nuevo tope en suelo valenciano y español.

Evans Chebet hace marca personal pero no gana: ha sido segundo en cinco maratones200.000 personas animan en las calles a los 24.541 atletas en liza contando la 10K paralela

«Volveré el año que viene con la esperanza de batir el récord de la carrera», dijo Kitwara, moldeado por Moses Kiptanui, el dominador del 3.000 obstáculos a principios de los años 90. Valencia es el segundo maratón en el que Kitwara sube a lo más alto del podio. El primero (18 de diciembre de 2016) fue en Taipei, China, aunque allí hizo 2:09:59. En el haber del keniata habían ya dos medios maratones (Rotterdam 2009, Lisboa 2016) y una cuarta plaza en el maratón de Chicago.

Kitwara dio la razón a Paco Borao y por extensión a los que desde el Maratón Valencia Trinidad Alfonso apostaron por reforzar la élite masculina en busca del récord. Este triunfo, eso sí, no tuvo tanto de emocionante como el que protagonizó Joyciline Jepkosgei el 22 de octubre. Ese día, la keniata encogió a todos los miembros de la carrera en Valencia mientras se verificaba su nuevo récord del mundo del medio maratón. Con los hombres, ayer, existía una confianza casi absoluta de que se conseguiría la plusmarca de la distancia de Filípides.

Centrar los esfuerzos, y la cartera, en la prueba masculina, dejó a la élite de las chicas con menos espacio para la sorpresa y los tiempos de infarto. Ninguna pudo ni acercase a los 2:24:48 establecidos por Valary Aiyabei el año pasado. En el cajón de las más rápidas estaban, no obstante, Mazunorak Volha (2:23:54 como marca personal) o la portuguesa Sara Isabel Fonseca (2:24:49), pero la bielorrusa sólo pudo ser segunda en Valencia con 2:27:14. Aberu Zennebe fue la primera mujer en romper la cinta a más de un minuto (2:26:17) del récord de la ciudad.

Kitwara y Zennebe recogen el testigo Kipchirir y Aiyabei en Valencia, que cuenta con un maratón instalado ya en la élite internacional por cantidad y calidad. El de este año es el segundo que se ha corrido bajo la etiqueta oro otorgada por la Federación Internacional de Atletismo y la salud de hierro del atletismo en Valencia no se discute. «Se puede crecer de muchas maneras», apuntaba Paco Borao, consciente de que tiene la misma relevancia exprimir el presupuesto para aumentar el nivel de la prueba y seguir inoculando en la ciudadanía el veneno del atletismo.

Unas 200.000 personas estuvieron ayer en las calles de Valencia animando a unos corredores que a las 8:30 se agolpaban en el puente de Monteolivete. A la parte izquierda, los 7.500 participantes de la 10K paralela; a la derecha, los 18.000 que se atrevieron con el maratón. Unos 24.000 corredores profesionales y populares alcanzaron el final de sus respectivas pruebas. La lujosa meta en la Ciudad de las Artes y las Ciencias volvió a ser un crisol de aficionados y atletas -cada vez hay más extranjeros-, así como el colofón del camino para miles de populares que han dedicado mucho tiempo en los últimos meses en estar a punto para el maratón de Valencia.