Juanjo Querol volvió a ser 'Queroly' dos décadas después

AJuanjo Querol todavía le conocen como 'Queroly': «En los 80, los mejores medio fondistas eran extranjeros, así que a los que destacábamos aquí nos ponían por ejemplo esa y griega al final para darle un poco de glamur al nombre». El apodo no es lo único que le queda de su paso por el Valencia CF de atletismo, donde estuvo desde el 84 hasta el 93. Casi una década en la que representó a su club y a España por todo el mundo: «Porté la antorcha en los Juegos de Barcelona, logramos subcampeonatos y títulos». Un año más tarde una lesión y circunstancias familiares le apartaron de las pistas: «Mi padre se quedó en paro y para colaborar en la economía tuve que dejar el atletismo y las clases y me puse a trabajar en astilleros, en el 97 sufrí un accidente de trabajo, me reciclé y pasé a la administración por una discapacidad». En 2012 su vida volvió a dar un giro de 180 grados: «Me miré en el espejo y recordé cuando pesaba 56 kilos y me vi con 95.800. Pensé que ya estaba bien. Aproveché que también cambié de trabajo y empecé a mejorar mi alimentación y a hacer deporte».

A sus 43 años, Juanjo recuerda qué sintió al volver a calzarse las zapatillas casi 20 años después: «Era junio de 2011 y corrí 800 metros. Me quería morir, llamé a mi mujer y le dije que me recogiera porque no llegaba a casa». Pero todavía quedaba algo de 'Queroly' en él: «Tras una buena alimentación y un plan de entrenamiento, en octubre de ese mismo año corrí mi primer medio maratón». En 2012 corrió sus primeros 42.195 metros: «Hice 3 horas 27 minutos y en el segundo 2 horas 59 minutos». Después de dos años en el triatlón, este 19 de noviembre participará en el Maratón Valencia Trinidad Alfonso: «Me apetecía volver a machacar las piernas». Lo volverá a hacer con el equipo de Marta Fernández de Castro, con quien coincidió en aquel Valencia CF: «Tenemos muchas anécdotas y reencontrarnos fue una alegría. Los logros saben diferente porque en aquella época competíamos por el alto nivel, ahora es algo con un poco más de ego, de superarte pero no cambia el afán de superación y las ganas de sufrir en cada entrenamiento».