Juan Carlos Ortega se despide de los maratones Lunes, 20 noviembre 2017, 00:21

A sus 53 años, Juan Carlos Ortega dijo ayer adiós. El valenciano pone punto final. «Me diagnosticaron una epilepsia y las tres lesiones cerebrales que tengo en principio no me tendrían que dar problemas. El año pasado intenté correr el maratón, pero fue cuando empezó todo y no pude. Este año quería darme el gustazo y despedirme de mi ciudad», afirmó el veterano de Correcaminos.

El de ayer fue su último maratón, aunque está convencido de que seguirá participando en carreras de menor distancia. «Esto va por Toni Lastra y por todo Correcaminos», comentó Juan Carlos, quien no pudo resistir las lágrimas. Se apoyó en una de las vallas de la meta y recordó todas las experiencias que le ha ofrecido el atletismo popular. «Esto me ha formado como persona. Todo lo que me ha dado es bueno. Es como la propia vida, sabes cómo empieza, pero nunca cómo acaba», concluyó.