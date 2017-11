José Ramón, motivado por sus pequeños Lunes, 20 noviembre 2017, 00:21

José Ramón no tenía previsto acudir al maratón de Valencia, ya que no se había entrenado para ello. Pero las circunstancias le llevaron a ello. Pero no lo corrió sólo, sino empujando el carrito en el que iban sus dos hijos.

«Ha sido mi octavo maratón. Este año no lo había preparado, pero a última hora me ofrecieron un dorsal de uno que se había lesionado e hicimos un cambio. Por eso lo he corrido», afirmó el deportista de Rocafort.

José Ramón completó su octavo maratón consecutivo. Y lo hizo en sólo tres horas. «Es el segundo año que lo corro con mis dos hijos, de tres y cuatro años. Es pesado por la espalda, pero lo bueno es la llegada con ellos. Es lo que más te motiva y te llena. Van mirándome y animándome», añadió.