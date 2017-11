Los héroes y sus historias Es el décimo maratón que disputa este miembro del equipo de Marta Fernández de Castro. Así vivió cada momento de la prueba «Conciliar el sueño antes de una carrera así es imposible», dice Vicente A. MARTÍNEZ/L. MARTÍ Lunes, 20 noviembre 2017, 00:24

valencia. «Es mi décimo maratón pero cuesta dormir casi igual que en el primero. Conciliar el sueño el día antes de una carrera así es casi imposible. Por la cabeza se te pasan mil cosas, temes que se te olvide algo...». Vicente Ortega se levantaba ayer a las 6 después de una noche con sueño intermitente. La experiencia no es suficiente para pensar que lo tienes todo bajo control: «Una hora antes de la carrera cojo el coche junto a dos compañeros. Uno de ellos, Julio Pérez se iba a convertir ayer en los últimos kilómetros en un gran apoyo. Vivo a tres kilómetros del maratón pero siempre pienso en lo dura que puede ser la vuelta. Después de aparcar en la Alameda nos hemos ido a reunirnos con el resto del equipo de Marta Fernández de Castro». Allí, los atletas se dividen en grupos por tiempos: «Hay tensión pero también mucho compañerismo, es el momento de ponerte la vaselina, de hacerse las fotos previas a la carrera». De camino al cajón de salida, siempre hay historias peculiares: «Están aquellos que con diez grados van en tirantes, con top y piensas que no serías capaz de ir así aunque también ves a algunos muy tapados. Otros nerviosos... yo lo que hago es trotar, así se me pasa más rápido el tiempo aunque quede media hora para la carrera y además me sirve para calentar», apunta este valenciano de 46 años.

Vicente tiene claro cuál es el momento en el que más nervios sufre: «Cuando pasas por el arco de salida y piensas en todo lo que te queda por delante». Ayer, esos kilómetros que le restaban hasta la meta iban a ser muy buenos: «Teníamos pensado terminar entre tres horas y tres y siete minutos y al final hemos tardado tres y cuatro». Aunque más que el tiempo lo mejor son las sensaciones: «Cuando he cruzado la línea de meta me he sentido preparado para al menos volver a casa andando» y esa es la mayor satisfacción.