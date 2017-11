La élite y los populares, listos para el gran día Un río de atletas.Valencia volverá a llenarse de deportistas, como en la reciente Media Maratón. / manuel molines Los 20.000 atletas que disputarán el Maratón de Valencia y la 10K apuran los entrenamientos a una semana de la carrera Lunes, 13 noviembre 2017, 00:27

valencia. Conchín Felip volvió a rodar esta semana. Terminó el Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP con récord personal pero también con un esguince. Después de parar para recuperarse de la lesión, está dispuesta para debutar en la prueba más importante de la ciudad: «La carrera del domingo no la podrá hacer en el tiempo que pensaba, pero no voy a tirar la toalla después de todo lo que he hecho».

En la línea de salida también estará María José Rel. Serán sus segundos 42.195 metros: «Nada más terminar la primera vez supe que iba a repetir». Esta valenciana tiene 40 años y hace un lustro se animó a calzarse las zapatillas para evadirse: «Cuando mi segundo hijo era pequeño empezó a tener unos problemas de salud. Empecé a andar para pensar en otras cosas y a la semana ya estaba trotando un poco. Fue un mes de abril y en junio ya hice mi primer 10K. A partir de ahí participaba en muchas carreras con la ilusión de algún día correr el Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP». Lo consiguió: «Es una experiencia inolvidable, esa entrada en meta es espectacular pero antes me quedo con mi familia repartida por varios puntos con una pancarta y mis hijos chocándome la mano. Fue increíble».

Objetivo: vapulear el récord

Además del respaldo de sus seres más cercanos, Maria José, Conchín y los cerca de 20.000 atletas inscritos en la carrera del próximo domingo contarán con el apoyo de 210 puntos de animación. Uno cada 203 metros del recorrido en un día en el que todas las líneas de EMT de la ciudad serán gratis para ellos de 5:30 a 16 horas.

En una mañana en la que unos 200.000 valencianos salen a la calle para alentar a los atletas y disfrutar del primer maratón del país con etiqueta de oro de la IAFF, las fallas también se vuelcan. Más de una veintena de comisiones se unirán a la fiesta del atletismo popular en la que la élite llega dispuesta a vapulear el récord de la prueba que atesora Mwangangi desde hace dos años. Siete atletas llegan con marcas inferiores al mejor tiempo de la carrera 2:06:13: Emmanuel Mutai, Sammy Kitwara, Bernard Koech, Evans Kiplagat Chebet), Eliud Kiptanui, Aberu Kuma Lema y Deribe Robi Melka.

En féminas, la bielorrusa Mazuronak Volha es la gran favorita ya que cuenta con una marca personal casi un minuto por debajo del mejor tiempo de la prueba que logró en 2016 Jemeli Aiyabei (2:24:48).

Pero no sólo los que suban al podio obtendrán recompensa económica. Aquellos con licencia federativa que corran tanto el maratón como la 10K paralela tendrán la inscripción gratuita en la edición de 2018 de la misma prueba en la que hayan participado. El requisito es acabar con un tiempo por debajo de 2:50:00 en hombres y de 3:20:00 en mujeres en el maratón o por debajo de 36:00 y 42:00 en los 10.000 metros para hombres y mujeres.