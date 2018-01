ATLETISMO La cuenta atrás al Campeonato de España arranca con el Gran Premio Ciudad de Valencia La prueba autonómica se celebra hoy en el Lluis Puig con vistas al nacional que regresa siete años después el 17 y 18 de febrero LOURDES MARTÍ Sábado, 20 enero 2018, 00:56

Valencia Más de 300 atletas competirán hoy en el tartán del velódromo Lluis Puig en el Gran Premio de Atletismo Ciudad de Valencia. A partir de las 16:45 horas, los deportistas se medirán en la antesala de la Copa del Rey y de la Reina del próximo fin de semana y del Campeonato de España absoluto que recalará en la ciudad el 17 y 18 de febrero después de siete años.

Vicente Añó, presidente de la Federación de Atletismo de la Comunitat, se mostró satisfecho por el nivel: «Hay varios que pueden estar cerca de las mínimas mundialistas. Es un gran paso para que esta prueba vuelva a ser el gran campeonato que fue». En la presentación, Pepe Pier, director técnico de la Federación, destacó la rivalidad en los 3.000 metros masculinos. En la prueba estarán Adrián Ben, Alberto Imedio, Mohamed Katir, El Khayami, David Lorenzo, Víctor Ruiz o David Palacio. Los dos de Onil, Jorge Ureña y Eusebio Cáceres, no faltarán. El primero competirá en triatlón y su vecino, en longitud. El valenciano Dani Cerdán llega a por su primer 400 de verdad: «Hay un gran cartel pero no me importaría ganar», comentó el atleta. El duelo en los 60 metros lisos entre María Quetglas, Patricia Urquia y Andrea Verdú será uno de los principales atractivos en categoría femenina. En los 400 serán Ellsworth, Elena Moreno o Ruth Peña las protagonistas. En longitud, las de la Comunitat, Concha Montaner, Mar Jover, Fátima Diame y Carmen Ramos son las favoritas. La atleta del Playas de Castellón, Laura Méndez, reconoció que le gusta correr en casa: «Poder competir aquí es muy positivo. Es el primer mitin de la temporada y vamos afinando».