Cuca dedica la prueba a Patxi, el amigo que no pudo correr Cuca García. / lp Lunes, 20 noviembre 2017, 00:21

Cuca García no pudo evitar las lágrimas al pasar bajo el arco de meta. El vasca se acordó inmediatamente de Patxi, el amigo que debería haber estado ayer junto a ella. Una enfermedad truncó sus planes.

«He entrado emocionada porque me he acordado de Patxi, un buen amigo que ha hecho conmigo varias Behobias. Sufrió un tumor cerebral y ha durado un año. Falleció la semana pasada. Se lo dedico a él. Él estaba emocionado porque yo iba a correr esta carrera y le hubiese encantado hacerla conmigo, pero no ha podido ser. Tenía previsto hacer un maratón y pensamos en Valencia, pero ya enfermó», comentó entre lágrimas. Cuca llegó desde Irún. «Ha sido increíble la gente, que sale a las calle y te lama por tu nombre. La impresionante. Ha sido la primera vez en Valencia, pero no la última».