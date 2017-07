«Correr me aburre, me gusta hacer el mono» Una victoria al esprint en Bilbao.«Cuando salté por encima del fuego sólo pensaba en comer algo», afirma la valenciana sobre su último triunfo. / lp Sofía Bernabéu | Ganadora de la Spartan Race en BilbaoQuedó segunda en su debut: «Probé porque la organizaba un entrenador del gimnasio en que preparo la oposición» Lunes, 3 julio 2017, 00:08

valencia. Sofía daba por perdida la carrera. Simone Matos es muy fuerte. La experimentada corredora brasileña le superaba en la carrera. Todo parecía decidido, pero la carioca se atascó en el último obstáculo. La valenciana pasó los burpees como una exhalación y empezó a correr como si tuviera que salvar a un niño detrás de las llamas que acertaba a ver a lo lejos. Detrás creía notar el aliento de Simone Matos. La carioca esprintó como si no hubiera un mañana. Sofía saltó por encima del fuego 23 segundos antes que ella. Sin temor, como lo hará cuando trabaje como bombero. Acababa de ganar la Spartan Race de Bilbao.

Quizás sea la victoria más importante hasta la fecha de esta gandiense de 24 años que empezó hace un año por casualidad con las carreras de montaña. «Yo escalaba y nadaba, también hacía espeleología», comenta. Sofía Bernabéu hizo Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, y posteriormente decidió prepararse las oposiciones de bombero. Para ello decidió apuntarse a un gimnasio. «Un entrenador estaba en la organización de una Iberian Race que se celebró en Gandia. Me propuso que participase y accedí por probar», recuerda: «En la carrera pensé: '¡Hostia, esto me mola!'. Es que no era sólo correr. El ambiente, y que tenías que trepar, reptar... hacer el mono».

Decidió seguir participando en carreras de OCR, compaginándolas con su preparación para las oposiciones. «No sé hasta dónde llegaré. Por ahora no tengo patrocinadores», señala Sofía Bernabéu. Este fin de semana ha competido en el Europeo de carreras de obstáculos en Amsterdam. Se ha tenido que pagar la estancia y el vuelo. «Por el momento voy a acabar la temporada. En septiembre tengo el Europeo de Spartan Race. Luego decidiré si me lo tomo más en serio», indica. Esto pasa por buscar espónsores o integrarse en un equipo.

EN DOS FRASES«Disfruto sufriendo. Me gusta que me hagan subir, bajar, trepar... que saque la guerrera que llevo dentro» «En estas carreras haces lo mismo que un hombre y pones en práctica todas las cualidades físicas»

Lo que sí descarta es participar en carreras más convencionales. Desde luego, el running no está hecho para ella. «A mí es que correr me aburre. Me gusta más que me obliguen a hacer el mono», comenta entre risas. Tampoco se ve haciendo carreras de montaña: «He participado en alguna por Gandia, pero no para competir». Recuerda que casi pierde la Spartan de Bilbao porque su rival era mejor que ella en los tramos de carrera a pie. ¿Y triatlón? «¡Es que tampoco me divierto yendo kilómetros y kilómetros en bici! Prefiero irme al rocódromo», subraya.

Tiene las semanas muy pautadas. Entre tres y cuatro días sale a correr -carrera continua, series, kilómetros por la montaña...-, un par hace gimnasio y los domingos va a nadar. Ahora quiere tomarse unas vacaciones. Pero nada de quedarse en la playa. «Me iré hacia el norte. Me gusta desconectar en los Pirineos, se está más fresquito», bromea. Sofía prefiere notar el calor del fuego. El de la meta de una Spartan.