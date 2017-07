Un corredor de 17 años muere tras completar la 10K de Moncofa El joven entró en parada cardiorrespiratoria y los médicos lograron reanimarle en tres ocasiones, pero falleció en el hospital J. A. MARRAHÍ/EFE Lunes, 10 julio 2017, 01:22

valencia. Tragedia en la meta de la XVII 10K Platges de Moncofa. La prueba deportiva celebrada el sábado en la localidad castellonense se vio teñida de dolor por la muerte de uno de sus participantes inscritos, un joven corredor de 17 años que sufrió un paro cardiaco nada más completar el recorrido y alcanzar la llegada de la prueba, según confirmaron fuentes policiales y sanitarias.

La emergencia se produjo en torno a las 19.30 horas, cuando ya el termómetro daba un cierto alivio tras un día de elevadas temperaturas. El joven, quien había participado en la prueba junto a su padre, se sintió indispuesto tras llegar a la meta y de inmediato fue atendido por los servicios médicos del evento, a cargo de Ambulancias Ode-García-Moixent. Tras la primera parada cardiorrespiratoria, un médico y una enfermera de la UVI móvil se volcaron por tratar de recuperar el pulso al menor. El esfuerzo de los sanitarios logró hacer revivir su corazón, pero los problemas siguieron durante el traslado. De camino al hospital sufrió otras dos paradas que también fueron recuperadas gracias a la asistencia médica. De hecho, y según las mismas fuentes, llegó con vida al Hospital de La Plana, pero falleció poco después.

Los servicios sanitarios no pudieron aclarar si la víctima padecía una enfermedad previa. No creen que el calor haya influido en su fallecimiento, puesto que a la hora en la que se produjo la emergencia el sol ya estaba algo más bajo y el termómetro no apretaba tanto. El Ayuntamiento de Moncofa ha decretado tres días de luto.