HISTORIAS DE 42,195 KMhttp://www.valenciaciudaddelrunning.com/vcr/historias-de-42-195-km Clara encuentra en la carrera a pie su mejor medicina Clara celebra la entrada a meta en una carrera. / LP LOURDES MARTÍ Sábado, 4 noviembre 2017, 00:59

Clara Argente ya empieza a soñar con pisar la pasarela azul de la meta del Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP. Esta espectacular estructura ya empieza a tomar forma en la Ciutat de les Arts a falta de tres semanas para el gran momento. Mientras los operarios ponen a punto uno de los lugares más emblemáticos de la cita, los más de 19.000 atletas inscritos hacen lo propio con sus piernas. Y sus mentes.

Clara hará frente por primera vez a los 42.195 metros. Nadie podía pensar hace tres años cuando le diagnosticaron colitis ulcerosa, una enfermedad inflamatoria intestinal crónica, que iba a enfrentarse a la prueba reina de las carreras: «Al principio me medicaba y no me daba cuenta de que tenía esta dolencia, pero hubo un momento en el que mi doctora me dijo que debía empezar un tratamiento a base de corticoides y cambiar mi estilo de vida». En ese instante, esta valenciana de 35 años nacida en Navarrés se planteó un giro de 180 grados: «Pensé en que iba a engordar a raíz del tratamiento y un poco por el físico empecé a hacer deporte y mantenerme en forma".

Clara encontró en la carrera a pie su mejor remedio para la dolencia: «Mi medicina más fuerte era correr y marcarme objetivos. No me sentía como una persona enferma. Cuidaba más mi alimentación y me autoengañaba pensando que lo hacía por el deporte así eliminaba la frustración de tener que cuidarme más...». Poco tiempo después conoció a Patricia y Paula, de 'Juntas es mejor': «Tenía el gusanillo de hacer una prueba más grande porque era un reto para mí misma y sentí que era el momento. Tienen una filosofía muy especial. Conocí a mujeres de diferentes edades con el mismo reto que yo y nos ayudamos mutuamente. Nos guiamos para hacer el maratón con la cabeza y el corazón».

Clara se dispone a afrontar el maratón con el apoyo de su familia, que le apoya «incondicionalmente» y de su pareja, a quien también conoció a raíz de su dolencia: «Él hacía deporte también y sufre la enfermedad de Crohn, que es parecida a la mía. Le preguntaba por los geles, alimentación y demás...» Con el respaldo de los suyos y las últimas analíticas «perfectas», esta atleta popular ya ha puesto la cuenta atrás para el día 19.