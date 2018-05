La ciudad de las artes, las ciencias y el running Organizadores y representantes de clubes, frente a la nueva zona de salida del Medio. / jesús signes El Medio Maratón también tiene su epicentro en el viejo cauce La organización de las dos carreras de Valencia con etiqueta de oro modifica el recorrido de ambas en busca de lograr más récords MOISÉS RODRÍGUEZ VALENCIA. Sábado, 26 mayo 2018, 00:39

Al final del viejo cauce, al este de Valencia, emerge el majestuoso complejo concebido por Calatrava. La Ciudad de las Artes y las Ciencias, cuya denominación bien podría modificarse para añadirle 'y del running'. Porque esta obra arquitectónica es desde hace años la imagen del Maratón Valencia Trinidad Alfonso. Ahora, después de realizar un esfuerzo para que la salida y la meta no coincidan con la prueba de los 42.195 metros, este mismo entorno será también el epicentro de la otra carrera con etiqueta de oro de la IAAF.

La organización del Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso quería que la Ciudad de las Artes y las Ciencias fuera la imagen de la carrera. La competición, hasta el año pasado, partía desde la avenida del Puerto y tenía la meta en el entorno de la Marina. Ahora la salida y la meta estarán en la calle Antonio Ferrandis para que, en los primeros metros, los atletas crucen el puente de l'Assut de l'Or. Se busca, de este modo, la fotografía icónica que cada año se logra con el Maratón en otra estructura para cruzar el río, el puente de Monteolivete.

A partir de ahí, el trazado está inspirado en el circuito del Mundial de Medio Maratón con el que Valencia se ganó en marzo la admiración del atletismo a nivel planetario. «Tras ese éxito hemos estudiado mucho el plano del Valencia para hacer pequeños cambios y conseguir una prueba más rápida, segura y cómoda», señaló Blanca Iribas, miembro de la SD Correcaminos y una de las responsables de las modificaciones realizadas en los dos circuitos.

El Medio toma como base el circuito del Mundial de marzo y el del Maratón es todavía más rápido

Porque, aunque menos perceptibles en un primer golpe de vista, también se han introducido cambios al trazado del Maratón Valencia Trinidad Alfonso. En la distancia de Filipides, se ha retocado el paso por la plaza del Ayuntamiento y, sobre todo, por el oeste de la ciudad. Iribas señaló que por la zona de Pío Baroja y Tres Cruces se ha reducido el tránsito por rotondas y ahora las rectas son aún mayores.

Se ha buscado una carrera todavía más rápida en la interminable búsqueda de records. «Siempre he dicho que si no fuera el objetivo de la organización, habría que cambiarla», señaló Paco Borao, que añadió: «En 2017 fuimos la tercera ciudad en Europa y la quinta del mundo en marcas. Que nos comparen con Londres, Tokio o Berlín hay que tomarlo como un piropo pero no se nos puede subir a la cabeza».

En el acto de presentación de los nuevos recorridos, celebrado ayer en El Corte Inglés de la avenida de Francia, Borao no ofreció detalles sobre inscripción ni atletas de élite que estarán en ambas carreras. Emplazó a finales de junio para empezar a dar datos de esta índole.