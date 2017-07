HISTORIAS DE 42,195 KMhttp://www.valenciaciudaddelrunning.com/vcr/historias-de-42-195-km Cindy, de Costa Rica a Valencia para vivir su tercer maratón Cindy Morales, tras concluir una carrera. / lp LOURDES MARTÍ Sábado, 29 julio 2017, 01:43

Visitar Madrid, Sevilla, Barcelona, Palma y correr en Valencia. Ese es el plan de Cindy Morales para el próximo mes de noviembre. Esta farmacéutica nacida en Cartago, Costa Rica, cruzará el Atlántico para participar el Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP.

Para entender cómo ha llegado a este punto hay que echar la vista atrás: «Hace tres años empecé a correr, fue después del nacimiento de mi hijo menor. Me enganché enseguida al atletismo popular y me incorporé a un equipo de mi ciudad». Ahí empezó a competir Cindy Morales: «Me inscribí a carreras de cinco kilómetros, luego de diez y de 21».

En 2016 llegaría su debut en la categoría reina, y lo hizo por todo lo alto: «Un grupo decidimos ir al maratón de Nueva York. ¡Imagínate, mi primera vez y además lejos de mi país!». De aquella cita guarda un recuerdo maravilloso: «Cruzar la línea de meta después de tantas madrugones y kilómetros recorridos fue un sueño hecho realidad». Esta farmacéutica tilda la idea de participar en los 42.195 metros norteamericanos de locura: «Y eso mismo me llevó a buscar dos maratones para 2017».

«El pasado 9 de julio corrí en mi país y para el segundo, mi marido que visita frecuentemente España me dijo que si quería podía ir con él en su siguiente viaje y aprovechar para correr en una nueva ciudad. Me puse a mirar y las fechas coincidían con el maratón de Valencia. Me informé un poco, vi las imágenes, las opiniones y no tuve ninguna duda de que allí era donde iba a disputar mi tercero», afirma esta costarricense de 36 años que espera emocionada a que llegue la hora de hacer las maletas. «Es una gran experiencia viajar tan lejos, me llena de mucha alegría, una tica cruzando la línea en el maratón de Valencia ¡Pura vida!», exclama Cindy Morales.

La corredora costarricense saldrá de su país una semana antes del maratón de Valencia y lo hará bien acompañada: «Iremos mis hijos, mi esposo, mi madre y mi tía». Cindy afronta la carrera del próximo 19 de noviembre con un deseo que va más allá de lo deportivo: «Esperamos probar al menos una buena paella y visitar bellos lugares tanto en la misma ciudad como en las otras que tenemos en mente».