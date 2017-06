«Para llegar a los Juegos debo trabajar muchísimo, seguir como hasta ahora»

«Es difícil que este año corra el Maratón de Valencia... ¡en algún momento tendré que descansar!». Marta Esteban está a punto a afrontar los grandes momentos de la temporada, aquellos por los que tanto ha trabajado. El próximo fin de semana competirá en el Campeonato de Europa de 10.000, que será en Minsk, y dentro de dos meses, en el Mundial de Maratón en Londres. Se le nota segura de sí misma y optimista de cara al futuro.

Se le percibe menos abrumada a la hora de hablar en público...

No es que te acostumbres... Al final son siempre las mismas preguntas. Si me sacan del registro es más complicado, como una vez en que me pusieron delante de un montón de gente cuando estaba haciendo el Mir de medicina nuclear en una jornada de la Federación Española. Recuerdo aquello con mucho estrés.

Y entonces fue cuando decidió que quería ser atleta...

Bueno, ya había hecho mi primer maratón. Estaba con el Mir en el Clínico y era alternar guardias de 24 horas con los entrenamientos... ¡una locura!. Luego empecé a entrenar un poco mejor porque podía doblar yendo a trabajar. Cuando acabé el contrato y no encontré nada, ya decidí dedicarme al atletismo.

De no quedarse sin trabajo, ¿habría perdido el atletismo valenciano a Marta Esteban?

Yo espero que no, ¡pero es que no lo sé! Ahora tengo más tiempo para descansar porque los entrenamientos son muy largos. Al final son decisiones que tomas y como no puedes volver atrás, no lo sé.

Se dice que en España no se puede vivir del deporte si no se es futbolista, pero usted encarna un ejemplo de que sí...

Está claro que no es lo mismo ganar el sueldazo de los futbolistas. Yo ahora mismo puedo decir que me estoy dedicando al atletismo, que gano dinero y puedo vivir de esto. Pero es un sueldo normalito, no puedes tener un extra especial. Hay mucho trabajo y gente detrás que me ha ayudado.

Aún así, ha de tener una puerta de salida, usted con la medicina.

¡Claro! Yo hice medicina nuclear, pero no sé si volvería a mi especialidad. He realizado cursos de medicina deportiva, de quiromasaje y entrenador. Si pudiera dedicarme a algo más orientado a la medicina del deporte lo intentaría, pero yo ahora mismo estoy pensando más en Tokio 2020 que en otra cosa.

Los atletas con un objetivo olímpico suelen quitarse presión, usted la asume con normalidad...

Bueno, es 2020, queda tanto que decirlo ahora no te pone mucha presión. Yo sé que para llegar hasta allí debo seguir como estoy ahora y trabajar muchísimo. Si he conseguido ir a la Copa de Europa de 10.000 y al Mundial de maratón para ahora, el año que viene toca intentar otra vez el Mundial de medio maratón que además es en casa y el Europeo de maratón en Berlín... ir quemando etapas en todos esos campeonatos, ir haciendo las mínimas, y así llegar a Tokio 2020. Yo espero ir poco a poco mejorando mi marca.

Piensa que debajo de 2.30 maratón hay camino...

¡Yo espero que sí! En Valencia hizo muchísimo aire. El otro día Marta Fernández me dijo que podría haber hecho dos minutos menos... Yo creo que no, pero esos 47 segundos... (hizo 2:30:47). Es cuestión de volver a intentarlo. Yo estoy entrenando muy bien y espero llegar a Londres el 6 de agosto, por lo menos, con la forma como para bajar de 2.30. Luego aquello es un gran campeonato, no hay liebres, probablemente me voy a quedar sola porque somos pocas... y la carrera es a medio día y puede hacer mucho calor.

Después del Maratón Valencia Trinidad Alfonso de 2015 se le preguntó por la mínima de Río y declaró que estaba lejos. Un año después, la pulverizó. ¿Dónde cree que están sus límites?

No lo sé. Cuando hice 2.34.42 sabía que ese día podía haber logrado 2.34 pelados como mucho, y la mínima era 2.33. Un año entrenando y con toda la experiencia, me ha hecho dar un salto. ¿Qué puedo dar otro? Yo creo que sí. Tengo ahí a Mónica Pont como referencia, su récord autonómico es 2.27.53. Intentaré acercarme. Ya le quité el de medio maratón, pero era más fácil.

¿Cuándo decide autoentrenarse y qué plus le ha dado?

Lo decidí sobre septiembre de 2015, antes del maratón. Veía que podía gestionarme mejor las cargas, planificarme el entrenamiento y a partir de ahí han sido todo mejoras.

¿Y a nivel motivacional, no supone un pequeño lastre carecer de una persona que le empuje?

Es difícil, muchas horas de ponerte delante de la planilla y planificar un maratón. Y luego, al entrenar sola no tengo un grupo. A veces en las series largas me ayuda alguien.

¿Cómo se plantea el Europeo de 10.000 de la próxima semana?

Buscaré marca personal. Es una Copa de Europa y no voy a ir a por puestos, desde luego con las marcas que tengo. Yo parto con 33.38 'gracias' a la caída de Laredo, creo que podría haber sido menos. Si no me hubieran levantado, creo que seguiría pasándome gente por encima. Me hice daño. Yo creo que mejoraré marca personal, pero no mucho, la carrera son 25 vueltas a la pista.

Transmite felicidad en las redes sociales... hoy día son una herramienta muy importante...

Si las sabes manejar están muy bien, sobre todo de cara a los patrocinadores. Consigues más cosas y conoces a más gente. Después del Mundial quiero hacer un viaje a Estados Unidos para conocer aquello. Me parece que donde se entrena bien de verdad es allí. Hay grandes entrenadores y grupos. Gracias a las redes sociales me he puesto en contacto con uno y haré rodajes con ellos.

¿Se plantea viajar más como parte de su preparación?

Sí. En junio y julio estaré en Soria, por el clima, los paisajes y la tranquilidad. Y es cierto que el viaje es caro, pero si veo que puedo hacer una concentración en Estados Unidos, estaría genial. Pero es mucho dinero, tendría que pedir ayuda a los patrocinadores.

¿Cuáles son sus objetivos tras el Mundial de maratón?

Justo después, desde luego descansar porque llevo sin hacerlo desde julio del año pasado. El viaje a Estados Unidos me servirá de escape. En septiembre volver a entrenar y depende de la marca de Londres. Si he conseguido otra vez la mínima medianamente holgada para el Europeo, pues igual no hago otro maratón. Si no, tendré que hacer otro.

Vamos, que su participación en Valencia no está asegurada...

Es que Valencia está demasiado cerca y es complicado que lo haga. Es acabar un maratón y preparar otro, mis tendones y músculos igual ya no lo aguantan. Quiero hacer un buen Mundial de Medio en casa, por lo que posiblemente el maratón debería dejarlo para primavera.