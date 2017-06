Las dotes de mando de la sargento Triviño

valencia. «Cuando el coronel da la bienvenida, dice que los 100 primeros kilómetros son fáciles, y tiene razón. En el 99 y pico empieza la cuesta del cachondeo, ya la subes como puedes. Aún así, los últimos metros los hicimos corriendo y de la mano». Gema Triviño no borra la sonrisa en media hora tras la que da la sensación de que aún podría contar más anécdotas sobre su primera participación en los 101 Kilómetros de la Legión. Hizo de jefa de un equipo que completaban otros cuatro compañeros del cuartel de Marines. Empezaron la carrera de Ronda 219 formaciones, de las que 139 alcanzaron la meta. Acabaron el 37 y ella fue la tercera de su categoría. «Antes era senior, acabo de pasar a veterana A», apunta con cierta resignación: tiene 35 años.

Gema Triviño inició su carrera militar del mismo modo que empezó a correr: la convencieron. A los 16 años, un capitán fue a su instituto para promocionar los módulos de grado medio en centros educativos militares. «Se lo planteé a mis padres y ellos no pusieron problemas. Sólo me avisaron de que eso implicaba irme a un internado a Madrid o a Calatayud», recuerda. Salió de su casa de Leganés y ya no volvió a entrar. Se especializó en electrónica. Estuvo en Burgos y otros destinos, antes de recalar en el cuartel de Marines. Ahora es sargento.

Las carreras populares también llegaron a su vida tras una charla. «Un día, en la guardería, la madre de una compañera de mi hija me habló de Correliana, me dijo: 'Vente un día a probar'». Y así empezó. Carreras cortas, 10 y 15K, y ese mismo año hizo el medio maratón. De eso hace tres años y ahora el reto es bajar de 2.30 en la distancia reina.

EN DOS FRASES «Este año me ha ido muy bien porque me he metido mucho gimnasio. Quiero bajar de 2.30 en maratón» «Teníamos muy pautada la hidratación y la alimentación. He sido muy pesada, se reían de mí»

Los 101 kilómetros los afrontó de otro modo. «Queríamos disfrutar. Nos marcamos un objetivo realista y fuimos un equipo muy cohesionado», recuerda Triviño: «Tenemos que ir todos juntos, no te puedes separar más de dos minutos. Cada 4.000 metros les obligaba a beber. Al final, si te deshidratas, perjudicas al compañero», señala la corredora, que agradece las facilidades que les dieron en el cuartel de Marines para preparar la carrera.

Gema quiere repetir en Ronda, aunque sabe que no podrá ser en 2018 por motivos familiares: «Les estoy convenciendo de hacer la Africana, que son 50 kilómetros en Melilla». No descarta, algún día, correr en Ronda en la modalidad individual: «Quizás podría subir al podio».