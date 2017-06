El 'tiburón' del Runners, a quitarse la espina de Valencia

A Rubén Contreras le apodan 'tiburón': «Mis compañeros del club me llaman así porque cuando voy corriendo, para motivarme marco como presa a una persona que está delante y así lo alcanzo».

Con esta ambición no es de extrañar que a este valenciano de 37 años todavía se le quiebre la voz cuando habla del percance que tuvo a una semana de debutar en el Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP de 2016: «El viernes anterior hice la última tirada larga con mi equipo y me encontré fenomenal. Al día siguiente me levanté con el ojo rojo e hinchado y a medida que pasaban las horas fue a peor y tampoco podía mover la boca. Fui al hospital y me dijeron que tenía una parálisis parcial periférica». Su primera duda estaba clara: «Le pregunté a la doctora si podía correr el maratón y me dijo que tendría muchas más oportunidades...». Casi sin digerir la noticia salió de la consulta: «De la rabia que sentí me arranqué la pulsera y me encerré en casa. Pasé unos días muy malos».

En ese momento su mujer, Eva María, y sus compañeros del Runners Ciutat de Valencia jugaron un papel determinante: «Me ayudaron a seguir adelante, a pensar en positivo porque además era algo puntual y no me iban a quedar secuelas». Rubén empezó a verlo todo diferente y el día del primer maratón con etiqueta de oro del país recibió una gran alegría: «Estaba paseando a mi perro antes de ir a verlos y enviaron una foto en la que me animaban a mí y a otro compañero que estaba lesionado». Después de verlos cruzar la línea de meta, se marchó a casa y comunicó a su mujer la decisión que había tomado: «Le dije que iba a correr el maratón de Castellón». La disputó con su esposa en la grada animando. Eran sus primeros 42.195 metros. Sin embargo tenían un sabor agridulce: «Fue algo indescriptible, sentí muchísimas emociones, muchas cosas buenas pero me faltaba algo, todavía notaba que tenía una espina clavada». El próximo 19 de noviembre espera arrancársela: «Este año si Dios quere cruzaré la línea de meta del Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP, estoy deseando que empecemos la preparación a partir de julio». Al otro lado del puente de Monteolivete estará su mujer que disputará la 10K paralela.