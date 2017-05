La victoria de Davinia llega al cielo

Davinia Albinyana se había propuesto ganar. Y no sólo por ella. También por él: Alfredo Gil. Era su amigo, su camarada, su refuerzo anímico. Fredi, como así le llamaba, falleció hace sólo dos semanas corriendo en el viejo cauce del río Turia. Un dramático suceso que afectó especialmente a la atleta del Cárnicas Serrano, quien decidió dedicarle la primera victoria que consiguiese. Algo que ocurrió ayer. La célebre deportista se convirtió en la mujer más rápida de la Volta a Peu València Caixa Popular. El coraje le acompañó hasta la meta. Tres minutos antes la cruzó Agustín Sieres. El atleta de Cullera se adjudicó la victoria absoluta en una prueba que recupera su esplendor y que reunió a más de 15.000 personas en las céntricas calles de la ciudad.

En cualquier caso, la esencia de la Volta a Peu está lejos de la competitividad. La emblemática carrera, que nació en 1924 y que ha alcanzado su 35ª edición de manera ininterrumpida, se alza como la fiesta del atletismo popular por excelencia en Valencia. Una cita que atrae cada vez a más mujeres. Ayer, la participación femenina representó el 49 por ciento del censo total. Registros históricos.

A las 10:00 horas y sin un calor excesivo, Paco Borao anunció la salida de viva voz en el Paseo de la Alameda. El presidente de la S. D. Correcaminos, club organizador de la Volta a Peu, volvió a disfrutar con la armonía que se respiró a lo largo de los ocho kilómetros del circuito. La cita, la más antigua de la capital del Turia, tiene un marcado carácter integrador.

Familias al completo que se cogen de la mano en el momento de la llegada, jóvenes que pasan bajo el arco de meta con su novia en brazos, padres empujando carritos de bebé, deportistas de todas las edades, participantes que completan el recorrido en bicicleta o patines, otros que aprovechan para defender los colores de su equipo de fútbol... El lado más lúdico del 'running'.

Un reducido grupo de unos 200 atletas afrontaron el evento con otra perspectiva. Ellos, como corredores de élite, sí estuvieron muy pendientes del cronómetro. Y el que lo detuvo antes fue Agustín Sieres. El de Cullera partía con el cartel de favorito. La Volta a Peu coincidía con una 10K en Cheste, que arrastró a varios competidores de alto nivel.

«Presagiaba que iban a ir muchos a Cheste. En la salida me he visto con opciones de quedar primero o segundo. Tenía la idea de correr a tope. He salido fuerte desde el principio. En el kilómetro 3 me he quedado un poco sólo, porque flojeaba mi compañero Alejandro Sansabas. He marcado un ritmo fuerte hasta el final y eso me ha valido para ganar. Estoy muy contento», admitió Sieres, quien completó el trazado en sólo 25 minutos y 27 segundos: «Es una carrera de avenidas grandes y me gusta mucho. Para mí es un sueño haberla ganado. Sé que es porque están los otros en Cheste, pero he corrido más fuerte que en la vida aquí». El atleta del Cárnicas Serrano acarició la victoria en otras ocasiones: «Estuve dos años tercero y un año segundo. Lo he logrado».

video Un momento de la carrera. / MANUEL MOLINES

Sieres, quien acaba de cumplir 37 años, se llevó la victoria con cierta comodidad. Por detrás de él, finalizó Alejandro Sansabas con un tiempo de 25:46. Miguel Ángel Solís completó el podio al firmar una marca de 26:36. Se hizo un hueco en el top-10 un viejo conocido de la Volta a Peu. David Quixal batió su récord personal y terminó en séptima posición, por lo que se marchó a casa con una copa. El valenciano, especializado en Arqueología Ibérica y Romana, pertenece al Redolat Team y no se ha perdido ninguna edición de la prueba desde crío.

«Después de 28 ediciones consecutivas, por fin me he metido entre los diez primeros. Participo desde que cumplí siete años», destacó Quixal, quien paró el reloj en 27:20. «30 segundos mejor de lo que tenía aquí, así que estoy muy contento», añadió. Después, tocaba celebrarlo: «Han venido mis padres y mi mujer porque les dije que este año me veía con opciones. Y lo he conseguido».

28 minutos y 37 segundos empleó la corredora más veloz. Para Davinia Albinyana, no fue un trofeo más. «He visto un buen nivel de mujeres. Tenía la idea de estar en el podio. Me había planificado un ritmo medio exigente y lo he mantenido. Esta carrera se la quiero dedicar a mi compañero psicólogo deportivo que falleció hace 15 días en el río practicando nuestro deporte. Me prometí que le iba a dedicar la primera carrera a pie que ganase y qué mejor que ésta. Fredi era mi psicólogo deportivo y amigo. Y encima él se estaba preparando para esta prueba», contó la valenciana.

Davinia, en su día, cambió el balonmano por el atletismo, cosechando éxitos en múltiples distancias. Ahora brilla en el duatlón. Ayer lució el número 1. Un detalle de la organización: «He respondido al dorsal que llevaba, que era una responsabilidad. Es un homenaje a la mujer. Todo es cada vez más igualitario, pero siempre hay una tendencia a dar el dorsal 1 al primero absoluto y suele ser hombre. Tampoco pasa nada si se lo dan a la mujer». Yoana García acabó en segunda posición (31:44) y Alicia Álvarez, en tercer lugar (32:53).

Hubo rostros conocidos, como el del actor Ferran Gadea o el exjugador del Valencia Javi Garrido. El de Torrent, quien formó parte del equipo que logró el doblete en la temporada 2003-04, ha descubierto el mundo del 'running'. «Es la primera vez que corro la Volta a Peu y es muy buena experiencia. Como cada vez que jugaba a fútbol con los veteranos o a pádel tenía dolores por todo el cuerpo, llevo un año corriendo y ya me he aficionado. Al principio, los futbolistas somos un poco reacios, pero es verdad que engancha», reconoció. La magia del atletismo popular.