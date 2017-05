«Quiero motivar a los que dicen 'no puedo'»

valencia. Pilar se asomaba cada tarde a una ventana de su casa que da al boulevard sur. Desde ahí trataba de sobrellevar la tristeza mientras se entretenía viendo pasar a gente que corría. Había perdido su empleo hacías poco. «Soy graduada en turismo y es un sector que sufrió con la crisis», explica. Aburrida de dejar pasar las horas, un día se planteó que si tantas personas se lanzaban a trotar por la ronda, quizás mereciese la pena probar. «Durante algún tiempo sentí reparos. Creía que la gente pensaría que corro raro. Un día me compré las zapatillas más baratas para probar. Ahora ya me da igual», señala la mujer de 34 años que convive con una deficiencia motriz de nacimiento.

Pero una vez empezó a correr, esto no ha sido un motivo para dejar un deporte que la cautivó. «Mi lema es trabaja duro y sueña a lo grande. Me gustaría que mi historia sirviera para inspirar a los que dicen 'no puedo'», señala Pilar Furió, que hace dos años se unió a Runners Ciutat de València, uno de los clubes más numerosos en la mayoría de carreras populares: «Buscaba un sitio donde desarrollarme como corredora, igual que cualquier otra persona, aunque yo tenga más obstáculos. Y ellos tenían un grupo los lunes y los miércoles».

Cuando tomó esa decisión, Pilar halló una segunda familia en el pelotón de la carrera a pie. «Es lo mejor que he hecho, hay un gran ambiente deportivo y de compañerismo. Siempre viene gente del club a apoyarme en los últimos kilómetros», señala Pilar Furió. A decir verdad, pocas veces la dejan correr sola, a pesar de que está demostrando que cumple los retos que se plantea. «Con Susana, mi entrenadora, hago ejercicios de coordinación. Todo corredor usa los brazos, pero yo lo hago más exagerado. He de valerme de mis cuatro extremidades para avanzar», explica.

Después de completar varios 10K, entre ellos el Pas Ras y el de Madrid -«esa es dura, sobre todo el tramo en el que recorres toda la Castellana hacia arriba»-, su siguiente reto es el 15K Nocturno de dentro de un mes. «Me encanta mi ciudad y estoy deseando recorrer Valencia corriendo. Y ahora ya veo más cerca el medio maratón», asegura.

Cabezota. Como buena Tauro. Acaba de cumplir 34 años y el problema a raíz del cual empezó a correr ha desaparecido. Ha encontrado trabajo y ahora ha de compaginarlo con su preparación para unas oposiciones y, por supuesto, los entrenamientos. «Tengo todo el apoyo de mis padres, mi hermana, mi cuñado... de toda la familia. Y de Runners Ciutat de València. Ellos son mi motivación, me han ayudado mucho en esto», señala.