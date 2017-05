Sin taxi para Casinos y Farala

El atleta David Casinos se encuentra este fin de semana en el País Vasco. Hoy participa en el Meeting de Basauri. Allí se ha desplazado junto a su esposa y Farala, su perra guía. De hecho, esta última es la protagonista de una desagradable historia que ha hecho al lanzador paralímpico de Moncada alzar la voz para que no le vuelva a ocurrir a ningún invidente lo que él sufrió el pasado jueves. Casinos experimentó como dos taxistas, uno en Madrid y otro en Valencia, se negaron a llevarle a su destino porque no querían a Farala en el coche. «He viajado a un montón de sitios. Tanto en España como a nivel internacional. Durante 13 años he ido de aquí para allá y nunca había vivido una situación así. Nunca en toda mi carrera. Y va y me ocurre por partida doble en el mismo día», señala Casinos.

El pasado jueves se apeó en Atocha junto a Farala sobre las cuatro de la tarde. El atleta utilizó el servicio de Atendo de Renfe, por lo que fue acompañado a la parada de taxis para coger uno. «A veces notas que ciertos conductores son reticentes a llevarte por subir a la perra pero al final lo hacen por profesionalidad. Pero en este caso se negaron», apunta. En Madrid, la persona que lo tenía que desplazar le dijo que Farala sólo podía subir si lo hacía en una caja. «Me quedé paralizado. La perra siempre sube y se queda acostada en mis pies. Ni se mueve. Nunca ha dado ni un solo problema en los tres años que está conmigo», apunta Casinos, que le explicó al taxista madrileño que era una perra guía y que debe subir al servicio público. Ni por esas accedió el conductor. «En esos momentos te sientes más ciego que nunca», señaló Casinos, que de inmediato fue recogido por otro taxista que no tuvo ningún problema en subir a Farala.

A la vuelta de Madrid, a Casinos le tocó vivir la misma situación en la parada del AVE de Joaquín Sorolla. «Eran las once de la noche. Un chico joven me dijo que la perra no subía al taxi porque era muy grande», apunta el atleta, que rogó ante la negativa. «Le dije, por favor no me hagas esto». De inmediato, otro conductor que estaba en la parada se ofreció a llevar a Casinos. «El chico dijo que le gustaban mucho los animales y me llevó en su taxi», apuntó.

Reclamación

Casinos, gracias al personal del servicio de Atendo que le acompañó a las paradas, cuenta con las matrículas de ambos taxis y piensa actuar para que lo que el sufrió no le vuelva a pasar a ningún invidente más: «Están localizados y espero que tengan una sanción. De hecho, mañana lunes voy a acercarme al Prop a presentar la correspondiente reclamación. Están obligados a prestar el servicio», apunta Casinos, que tiene palabras de elogio para el sector del taxi, que en su mayoría cumple con su trabajo y es respetuoso con sus clientes.

El deportista de Moncada lo único que quiere con su denuncia es que corra la voz y que no vuelva a producirse una situación que a él le dejó bastante sorprendido. «Tengo muy buena relación con el mundo del taxi pero hay comportamientos de determinadas personas que no son admisibles. Hay muy buenos profesionales y sólo unos pocos manchan una labor ejemplar», apunta Casinos, que espera no tener que verse nunca más en una situación tan desagradable como la vivida el jueves 18 de mayo.